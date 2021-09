Será um spoiler? Joelma aparece vestida de noiva em sua nova música; confira

A cantora Joelma fez a felicidade dos fãs na manhã desta quinta-feira ao divulgar o lançamento da nova música de trabalho, a composição "Sim". A cantora já deu indícios que a música é dedicada a uma suposta nova paixão. A loira ainda estrela um videoclipe ao lado de Ewerton Martin, o “fazendeiro gato” que foi apontado como seu novo amor. A música faz parte do novo projeto “Isso é Calypso”, um EP romântico. A presença de Ewerton só aumenta os rumores de um affair entre os dois.

Nos dias que antecederam o lançamento, tanto Joelma quanto Ewerton fizeram postagens com imagens pra lá de românticas e diversos famosos reagiram com surpresa e felicidade à divulgação do suposto relacionamento.