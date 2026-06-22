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Sepultura entrega precisão técnica e fúria old school no Rock in Rio Lisboa

A banda apresentou um formato que aposta na execução direta dos instrumentos, sem playbacks

Estadão Conteúdo

A banda Sepultura se apresentou no Rock in Rio Lisboa no último domingo, 21 de junho. O show fez parte da turnê de despedida do grupo, batizada de 'Celebrating Life Through Death' (Celebrando a vida através da morte).

A formação atual da banda conta com Andreas Kisser na guitarra, Paulo Jr. no baixo e Derrick Green nos vocais. O baterista Greyson Nekrutman juntou-se ao grupo após a mudança de Eloy Casagrande para o Slipknot.

No palco, o Sepultura entregou uma performance com música tocada ao vivo. A banda apresentou um formato que aposta na execução direta dos instrumentos, sem playbacks.

Interação com o público português

O grupo manteve o público português engajado, mesmo com parte da plateia se deslocando para outro palco. Essa movimentação ocorreu antes da execução da canção 'Roots'.

Antes de tocar 'Escape To The Void', lançada em 1987, Andreas Kisser incentivou a formação de rodas de mosh. O guitarrista pediu que o público demonstrasse a 'força de Portugal' no evento.

A brasilidade no repertório da banda

Mesmo com músicas predominantemente em inglês, a Sepultura destacou suas raízes brasileiras. O show começou com a execução de 'Polícia', faixa clássica do Titãs, anunciando a chegada da banda ao palco.

As influências da música indígena também foram parte da apresentação. Em 'Attitude', do álbum 'Roots' de 1996, a banda utilizou o berimbau na introdução da canção.

O telão exibiu gravações antigas da composição do álbum 'Chaos A.D.', de 1993, com referências à música indígena. Um momento visual ocorreu durante 'Beyond The Dream', canção lançada neste ano, com uma figura de morte levitando.

Derrick Green proferiu uma mensagem durante o show: 'O futuro não é nosso fim. Deixe tudo para trás para recomeçar, não há expectativas', citou o vocalista da banda.

Próximos shows da turnê de despedida

A Sepultura também se apresentará com a turnê de despedida no Rock in Rio em setembro. O último concerto da banda no Brasil está marcado para novembro, em São Paulo, no Mercado Livre Arena Pacaembu.

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