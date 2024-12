'Senna' desaparece da Netflix e fãs questionam: 'Cadê? Sumiu'

A minissérie ''Senna'', uma das mais assistidas do Netflix nos últimos dias, desapareceu na manhã deste sábado (14/12), do catálogo da Netflix. Usuários do X estão relatando dificuldades para localizar a produção na plataforma, tanto no Brasil quanto em outros países.

"Cadê a série do Senna ???? Sumiu, quero assistir o 2 ep", escreveu um internauta. "Até a Netflix tá me boicotando, tirando o Senna do catálogo nas férias", disse outro. "A gente tava assistindo a série do Senna e do nada ela sumiu da Netflix???", relatou um terceiro. "Sacaron la serie de senna y me faltaban dos capítulos para terminarla", publicou um estrangeiro.

A minissérie "Senna" estreou no último dia 29 de novembro, trazendo em seis episódios uma imersão na vida pessoal e na carreira do icônico piloto Ayrton Senna, falecido em 1994. O papel do tricampeão mundial de Fórmula 1 é interpretado por Gabriel Leone, que dá vida ao legado de um dos maiores nomes do automobilismo.

Em sua conta no Instagram, a Netflix afirmou que o problema já foi solucionado. "Gente desculpa tropecei no moldem, mas já voltou".