Semana de Arte e Muralismo propõe arte como transformação de espaço público e social em Belém

Mostrar o poder das intervenções artísticas como instrumento de transformação do espaço público e da sociedade são os principais objetivos da Semana de Arte e Muralismo, que acontece na Fundação Cultural do Estado do Pará (FCP) de 22 a 27 de março. O evento terá uma programação especial e diversa com artes visuais, música, comércio criativo, bate-papo e muralismo. A realização é da Galeria Azimute em parceria com a Namazônia, Fundação Cultural do Estado do Pará e Governo do Pará.

Segundo a curadora do evento, Jade Jares, “o objetivo é perceber a arte atravessando as pessoas do entorno e fazendo essa relação íntima com o espaço e com os próprios artistas. A gente acredita que o evento não é apenas a programação especial que ele terá, o evento já está acontecendo, já está atraindo e influenciando as pessoas, que passam e olham. É como se fosse um organismo vivo, que influencia a cidade positivamente”, explicou.

Jade ressalta que o processo de curadoria traduz um pouco dos anos de experiência da Galeria Azimute e dos artistas que a compõem. “Trabalhamos com a arte urbana contemporânea, então são artistas parceiros que utilizam diversas técnicas dessa arte. Buscamos trazer com isso não só uma diversidade de estilos, mas que todos conversem e representem a mesma língua”, destacou.

Para Almir Trindade, um dos realizadores do evento, através da Galeria Azimute, “a repercussão que pode vir da transformação e otimização de um espaço público como o prédio da FCP está em total harmonia com a mensagem principal da Semana de Arte e Muralismo: intervenções artísticas podem ser um excelente caminho para solucionar questões sociais de onde vivemos”, observou.

A fachada da FCP está sendo colorida com uma estrutura composta por cerca de 210 andaimes, 600 unidades de piso antiderrapante, 200 fachadeiros e vários outros equipamentos técnicos. Tudo isso para auxiliar quatro artistas paraenses que estão cobrindo os 30m de altura do prédio com o apoio de outros artistas regionais (que atuam como ajudantes dos autores da pintura vertical).

A pintura é assinada pelos artistas paraenses Carla Cris Duncan, Michelle Cunha, Dedeh Farias e Santo. O último, caracteriza a experiência como "muito doida". Ele diz que nunca tinha feito uma pintura acima de cinco metros de altura: "É um prazer estar participando disso junto com tantos outros artistas de qualidade, uma iniciativa que não estava muito perto da minha vivência e que a gente só via acontecendo em outras cidades ou estados. E agora temos isso acontecendo em Belém. Estou muito feliz”, disse o artista.

A artista Carla Cris Duran não esconde o orgulho também de fazer parte da primeira empena de Belém. “O evento trouxe os olhos para o Centur, que é um centro cultural de Belém e que as pessoas não se sentem tão próximas e isso é um detalhe muito importante. Além disso, a ideia valoriza a cultura local através da arte do muralismo de artistas regionais, que são experientes na área. É a primeira empena de Belém. A cidade já tem um histórico do muralismo e ainda não tinha uma empena, então essas valorizações e a chegada da arte para a população é o que faz esse evento ter tão significativo para nossa cidade”, destacou a artista.

Além da obra de arte, a programação traz bate-papos com os especialistas em urbanismo colaborativo do Lab da Cidade, mas também tem vários atos de muralismo, fotografia, arte digital, colagem, audiovisual, design e música. “Essa diversidade na programação oferecida ao público vem do nosso intuito de tratar a arte como um instrumento transformador, impulsionar isso dentro do cenário da Fundação através da ocupação da maioria dos espaços oferecidos pela casa com a maior quantidade de vertentes artísticas possíveis se complementando e tornando essa iniciativa ainda mais interessante para as pessoas”, comentou a curadora Jade Jares.

Agende-se

“Semana de Arte e Muralismo”

Data: 22 a 27/03

Local: Fundação Cultural do Estado do Pará (Av. Gentil Bittencourt, 650)

Entrada franca