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'Sem Salvação': série da Netflix aposta em manipulação religiosa e abuso psicológico

Estrelada por Asa Butterfield, conhecido por Sex Education, e Christopher Eccleston (Doctor Who), a série com seis episódios recebeu críticas mistas

Estadão Conteúdo
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Sem Salvação, nova série da Netflix (Reprodução / Netflix)

Sem Salvação, nova série britânica da Netflix, chegou ao streaming na última terça-feira, 21, e já está entre as três mais assistidas no Brasil. O suspense psicológico gira em torno de uma seita religiosa fictícia e acompanha uma mulher que começa uma perigosa jornada de emancipação depois de um encontro com um fugitivo.

Estrelada por Asa Butterfield, conhecido por Sex Education, e Christopher Eccleston (Doctor Who), a série com seis episódios recebeu críticas mistas da imprensa especializada. Conta com 60% de aprovação no agregador Rotten Tomatoes até o momento desta publicação, e foi recebida com pouco entusiasmo pelo jornal The Guardian, que descreveu a série como "um drama previsível que, de forma inexplicável, atraiu grandes talentos".

'Sem Salvação' é inspirada em história real?

A série conta a história de Rosie (Molly Windsor), mãe e esposa dedicada que vive em uma comunidade cristã reclusa com o marido, Adam (Butterfield), e a filha. A chegada do misterioso Sam (Fra Fee), fugitivo com um passado criminoso, faz com que Rosie passe a desconfiar das verdadeiras intenções da comunidade em que mora.

A história foi criada por Julie Gearey, e ela explica que se inspirou em experiências verídicas e relatos envolvendo verdadeiras seitas religiosas para criar a série. A realizadora chegou a entrevistar pessoas que escaparam dessas comunidades para ouvir como eram suas realidades.

Em entrevista concedida ao Tudum, ela explicou que utilizou tais relatos como inspiração para a série, mas garantiu que nenhum dos personagens é baseado em uma única pessoa. "Era importante garantir aos entrevistados que ninguém que fosse assistir à série os reconheceria, e que nós iríamos respeitar e refletir com veracidade a experiência emocional de estar envolvido em uma seita", reforçou.

Os membros do elenco também fizeram suas próprias pesquisas para construir seus personagens. Asa contou que assistiu ao documentário da BBC Inside the Bruderhof, que acompanha uma seita radical em Sussex, na Inglaterra, que proíbe o uso de aparelhos de celular e eletricidade.

"Adam está tentando ser o melhor membro desta seita, para recompensar os sentimentos que esconde dentro de si, que tornam a vida dele mais difícil para ele mesmo processar", descreve Butterfield, sobre seu personagem. "Ele esconde esses sentimentos por baixo da estrutura e do reflexo do que ele acredita ser do melhor devoto."

Quais são os assuntos explorados na série?

Embora a história seja uma obra de ficção, os assuntos explorados ao longo dos seis episódios se refletem na realidade, o que ajuda a explicar o sucesso do lançamento.

A trama discute temas relevantes, como manipulação psicológica e emocional e o despertar sexual de uma pessoa mantida em um ambiente de intenso controle. A autora explica que todos esses elementos abordados na série são retirados de experiências verdadeiras relatadas por pessoas com quem ela teve contato.

Como assistir a 'Sem Salvação'?

Sem Salvação tem ao todo seis episódios. A série está disponível para streaming na Netflix.

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