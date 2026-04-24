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'Sem Salvação': criadora explica o final da série e destino de Sam

Sem Salvação está disponível na Netflix.

Estadão Conteúdo
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Sem Salvação, nova série da Netflix (Reprodução / Netflix)

A série Sem Salvação, da Netflix, está despertando a curiosidade de muitos espectadores por contar uma história que se passa em uma seita religiosa e aborda temas como manipulação e abuso psicológico.

O suspense psicológico britânico conta a história de Rosie (Molly Windsor), mãe e esposa dedicada que vive em uma comunidade cristã reclusa com o marido, Adam (Asa Butterfield), e a filha. A chegada do misterioso Sam (Fra Fee), fugitivo com um passado criminoso, faz com que Rosie passe a desconfiar das verdadeiras intenções da comunidade em que mora.

Ao longo dos seis episódios, o público vai descobrindo a verdade sobre Sam e acompanhando a jornada de libertação de Rosie. A criadora da atração, Julie Gearey, explicou as decisões por trás do final da história e do destino dos principais personagens.

Atenção: o texto a seguir contém spoilers sobre o desfecho de Sem Salvação.

Após a chegada de Sam à comunidade, Rosie passa a se aproximar do novato e o que começa como um sentimento de gratidão por ele ter salvado sua filha se transforma em afeto amoroso.

As coisas se complicam ainda mais quando Adam, figura em ascensão dentro do grupo e marido controlador, também começa a se interessar por Sam. Enquanto mantém uma imagem de pai e marido dedicado, ele passa por uma série de conflitos internos para compreender a própria sexualidade.

No final, Rosie consegue se libertar de Adam e da seita, por pouco, mas também descobre que Sam é extremamente manipulador. Ele usa as fragilidades de outros membros do grupo para ascender e termina a história como o novo líder.

Como Sam se tornou líder da seita?

Para Gearey, a chave para entender a trajetória do personagem é compreender quem ele é: "Ele é um completo sobrevivente", disse a criadora ao Tudum. "É um grande manipulador, um sobrevivente, e esse é o poder dele como antagonista."

Ela também conta que quis que Sam terminasse a história como líder para que ele tivesse um arco completo.

"Você começa com ele escapando da prisão, e então ele termina a série onde termina", explica. "A tentativa sempre é dar aos personagens os maiores arcos ao longo da série, porque isso é satisfatório para os atores e, espero, também para o público."

O que acontece depois com Rosie, Adam e Sam?

Rosie passa por uma jornada intensa e desafiadora para conseguir escapar tanto de Adam quanto de Sam e da Fraternidade. Mas Molly Windsor acredita que o pior ainda está por vir para a personagem.

"Ela conseguiu, ela escapou, mas acho que tem aquele momento assustador em que você pensa: 'Ok, e agora?' Integrar-se à sociedade vai ser difícil, aprender a confiar nas pessoas mais uma vez vai ser muito difícil."

Já Asa Butterfield torce para que Adam também encontre forças para ir embora. "Mas acredito que ele ainda tem uma jornada interna para superar e realmente confrontar a própria verdade, a perda da família e Sam", reflete o ator. "Esta vida já está tão profundamente enraizada nele que eu não acho que ele esteja pronto para abrir os olhos por enquanto."

Quanto a Sam, segundo o irlandês Fra Fee, ele vai aproveitar a paz que conquistou enquanto pode. "Ele entrou para a irmandade como um herói. Ele salvou Grace", recorda. "Todos o veem como esse herói, e ele vai permitir que essa narrativa se desenrole o máximo possível. Acho que ele estará em um pedestal muito, muito alto no final da série."

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