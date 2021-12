Sem dinheiro na véspera do Natal, viúva de Paulinho trabalha como ambulante

A psicóliga e advogada Elaine Soares Dias, viúva de Paulinho - o vocalista do Roupa Nova que faleceu vítima da covid-19 - revelou em uma entrevista que trabalhou como ambulante nos últimos dias para conseguir dinheiro para comprar presentes de Natal para a família.

Ela fez o desabafo para à Quem, onde falou ainda que está em uma batalha judicial com os filhos do cantor, para ter sua união estável reconhecida e ter direito á herança.

Desempregada, Elaine pediu ajuda a uma amiga que trabalha com venda de artigos de acrílico, no Saara, na região do comércio popular do Rio de Janeiro. Ela tomou a iniciativa enquanto a batalha judicial não chega ao fim.

"Pedi trabalho a uma amiga. Liguei para ela e perguntei se podia trabalhar. Antes ela tinha um quiosque no Centro do Rio, mas, com a pandemia, perdeu e agora está com uma banca na calçada, onde bate sol o tempo todo", explicou Elaine, que trabalhou no local com a amiga por alguns dias, e não aguentou o cansaço.

"Não posso cuspir no prato que comi, porque ela foi muito legal comigo. Poderia ter dito que não, mas dividiu comissão comigo. Trabalhei de segunda passada até ontem. Hoje tirei o dia para descansar porque para ganhar dez reais para ficar o dia inteiro em pé não compensa", contou.

Atualmente, Elaine enfrenta um quadro de depressão, e também contou na entrevista que trabalhou por 15 anos na área de recursos humanos da Pfizer, emprego que deixou para acompanhar a agenda artística do então marido, Paulinho. Foi o cantor que pagou a segunda faculdade para Elaine, de Direito.

"Fiz exame de ordem [OAB], passei. Só que durante o tempo em que estávamos casados, cuidava de tudo, de mim, dele, da casa. Viajava com ele e aí, para trabalhar, não teria a disponibilidade que precisava ter para acompanhá-lo nos lugares que acompanhei", explicou ela.

Elaine contou ainda sobre a audiência de instrução e julgamento onde será definido se ela tem direito ou não à herança deixada por Paulinho, que está marcada para março de 2022. "Não sei nem como vou viver até lá", lamenta ela, que viveu 16 anos ao lado de Paulinho.

Viúva recebe ajuda do Roupa Nova

Com a repercussão das declarações de Elaine sobre a falta de dinheiro, a banda Roupa Nova soltou uma nota onde explica que contribui financeiramente com ela.

"Com relação à Elaine Dias, mesmo em tempos de pandemia que prejudicou a vida e o sustento de todos pela ausência de trabalhos, a mesma tem recebido uma quantia mensal a título de doação por parte da banda", diz o texto.

Leia o comunicado na íntegra:

"O Roupa Nova sempre foi uma família que teve seus laços fortalecidos por décadas de trabalho e convivência entre seus membros.

Com relação à Elaine Dias, mesmo em tempos de pandemia que prejudicou a vida e o sustento de todos pela ausência de trabalhos, a mesma tem recebido uma quantia mensal a título de doação por parte da Banda.

Qualquer outra informação, especialmente vindas de quem prefere não se identificar é inverídica."