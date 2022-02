Segunda edição do Festival 'Tealentos' está com inscrições abertas até dia 02 de março

Valorizar habilidades e descobrir novos talentos entre as pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo é um dos principais objetivos do Festival Tealentos, promovido pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), por meio da Coordenação Estadual de Políticas para o Autismo (Cepa). As inscrições seguem até o dia 02 de março. O evento deste ano acontecerá, presencialmente, com apresentações ao vivo de música e dança no Theatro da Paz, no dia 2 de abril, e no dia 3, com exposições de artes visuais no Porto Futuro, em Belém.

Segundo a coordenadora da Cepa, Nayara Barbalho, “O Festival desenvolve ações no eixo arte-cultura e favorece a inclusão social em nosso Estado, pois permite que pessoas com Transtorno do Espectro Autista-TEA possam ter suas habilidades e talentos valorizados, explicitando que também são sujeitos de direitos, e que nas suas peculiaridades podem encontrar possibilidades de ter a liberdade de expressarem-se e de utilizar, por exemplo, seus principais focos de interesse como ferramentas de inclusão social através da arte, cultura e na possibilidade do trabalho, pois para alguns pode ser uma ocupação laboral também”, afirmou.

Nayara destacou que ano passado os desafios foram maiores. “Estávamos em um momento mais delicado da pandemia no Estado e sem vacinação, por exemplo, e por isso foi fundamental garantir que houvesse apresentações presenciais e virtuais e sem público no teatro. Para esse ano, os principais desafios envolvem desde a organização da inscrição que precisa considerar a carteira de vacinação como item obrigatório para o candidato, até a organização do evento que para esse ano será todo ao vivo/presencial, então o controle dos artistas, de seus acompanhantes, do público que estará no teatro e no Porto Futuro e na equipe que trabalha será fundamental. Além claro, da disponibilização de máscara e álcool como medida de controle e prevenção da covid-19 durante todo o evento”, reforçou.

A arte tem um papel social importante na vida das pessoas com o Transtorno do Espectro Autista. Como é o caso do Matheus, de seis anos, filho da pedagoga Aline Brigido. “O Matheus foi diagnosticado com autismo com três anos de idade, desde então ele realiza terapias para ampliar a coordenação motora, imaginação, capacidade de abstração, fala. Além da terapia, temos a arte como uma grande aliada pois vários estudos já comprovaram que ela potencializa e melhora o desenvolvimento cognitivo social e linguístico. Então eu posso dizer a arte pode conectar meu filho ao mundo. A música contribui muito para a evolução verbal e ainda intensifica a qualidade sonora dele”, ressaltou.

A Secretaria já disponibilizou no site o formulário a ser preenchido até às 23h59, do dia 2 de março de 2022, no horário de Brasília. Além do formulário, os candidatos devem enviar os documentos listados no edital do evento e enviá-los para o e-mail tealentoscepa@gmail.com. Os candidatos inscritos devem aguardar a confirmação da inscrição também por e-mail e a lista com os aprovados estará em seguida disponível no site da CEPA. Podem participar pessoas com Transtorno do Espectro Autista-TEA, a partir de 8 anos de idade.

A coordenadora aconselha que todos fiquem atentos à qualidade das gravações e que preencham os formulários, segundo as suas modalidades. “É preciso que nos enviem todos os documentos solicitados, pois esses são critérios importantes para a homologação das inscrições”, explicou.