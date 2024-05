Secult lança Guia de Acessibilidade e Inclusão para Projetos Culturais no Pará

A Secretaria de Estado de Cultura (Secult) lançou, nesta terça-feira, 21, às 17h, no Teatro Estação Gasômetro, o documento "Guia de Acessibilidade, Inclusão e Protagonismo da Pessoa com Deficiência e do Migrante". O material reúne diretrizes destinadas a agentes culturais, gestores e todos os envolvidos no cenário cultural do Pará. Fruto de uma construção coletiva, o guia conta com contribuições da sociedade civil, poder público e entidades ligadas às causas sociais.

O objetivo do guia é garantir a inclusão e promover o protagonismo tanto das pessoas com deficiência quanto dos migrantes internacionais em projetos culturais, atividades artísticas, espaços públicos e demais iniciativas culturais. Disponível para download gratuito no site da Secult e na plataforma Mapa Cultural, o guia visa oferecer ferramentas essenciais para a integração da acessibilidade e inclusão em todos os aspectos da vida cultural, incentivando a participação ativa e criativa de todos os envolvidos.

Ursula Vidal, titular da Secult, destaca: "Nosso objetivo é fornecer ferramentas para que trabalhadores da cultura possam integrar acessibilidade e inclusão em seus projetos e espaços culturais, estimulando também esse artista, por meio da criação, da subjetividade, a incluir esse processo das diversidades em seu fazer criativo. É uma oportunidade de aprendizado para todos nós".

O guia foi elaborado conforme os critérios da Lei Paulo Gustavo (LPG) e da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) no Pará. Ao longo dos últimos dois meses, sete encontros foram realizados, reunindo professores, agentes públicos, ativistas de direitos e coletivos de artistas com deficiência, entre outros, para subsidiar o conteúdo do guia.

Gláfira Lôbo, assessora em gestão cultural que coordenou e mediou os encontros, ressalta a importância do guia para garantir que todos possam desfrutar autonomamente dos conteúdos culturais e das oportunidades. Ela enfatiza que o protagonismo foi dos artistas e produtores com deficiência na construção do material.

O acesso ao guia será facilitado, com diversas versões disponíveis gratuitamente. Além do PDF com audiodescrição compatível com leitores de tela em PCs e dispositivos móveis, que estará disponível para download no site da Secult e no Mapa Cultural, haverá versões em Braille, impressas em português e em PDF em espanhol.