Secult lança editais de fomento à cultura previstos na Lei Aldir Blanc

A Secretaria de Cultura do Pará (Secult) lançou nesta segunda-feira, 19, os primeiros sete editais da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, dentre o total de 18 editais previstos. A Lei Federal 14.017, de 29 de junho deste ano, estabelece ações ao setor cultural como medida de enfrentamento à pandemia pela covid-19.

Os primeiros editais a serem abertos são voltados às linguagens e expressões da música, teatro, circo, dança, cultura urbana periférica e artesanato, além das práticas desenvolvidas por pontos e pontões de cultura, totalizando 721 prêmios. As inscrições iniciam nesta segunda-feira, 19, e seguem até o dia 03 de novembro.

Os demais 11 editais restantes serão lançados ao longo das próximas duas semanas. A Secult anuncia que, ao todo, serão distribuídos R$ 45 milhões por meio dessa lei no Pará, em mais de 2 mil prêmios de fomento.

Dentre esses primeiros sete editais está o segmento de artesanato, que será dividido nas modalidades Artesanato Vivo e Artesanato Paraense- Trajetória, totalizando 130 prêmios e benefício de R$ 1,3 milhão.

O de música terá as modalidades Festivália 1 e 2, O Som das Cidades 1, 2 e 3, Curta a Música 1, 2 e 3, Luz, Câmera e Clipes e Por Dentro do Som, somando 137 prêmios e benefício de R$ 2,8 milhões.

O edital para pontos e pontões de cultura abrangerá a modalidade Cultura Viva, para a qual serão direcionados 130 prêmios no total de R$ 1,950 milhão.

O edital de teatro terá as modalidades Memória da Cena Paraense, Memória da Coxia Paraense, Espetáculos Solo e Criação de Espetáculos diversos, totalizando 105 prêmios no total de R$ 2 milhões.

O edital de Circo terá as modalidades Circo Vivo 1 e 2 divididos em 25 prêmios no total de R$ 700 mil.

Para dança haverá as modalidades Fomento à Memória, Festivais de Dança, Criação e Produção Artística e Dança Inclusiva, com a distribuição de 90 prêmios no total de R$ 2 milhões.

Para o segmento Cultura Urbana Periférica haverá as modalidades de Cultura Hip-Hop – Grafite, Vozes da Periferia, Cultura Hip-Hop: Rap/MC e Cultura Hip-Hop: Break com 104 prêmios no valor total de R$ 1,5 milhão.

A secretária de Cultura, Úrsula Vidal, informou que os editais, as diretrizes, valores e quantidade de projetos a serem selecionados foram elaborados com participação dos 19 representantes eleitos das setoriais de diferentes linguagens e expressões que integram o Comitê Estadual de Emergência Cultural.

“São editais desburocratizados, que não exigem certidões negativas, demonstrando, mais uma vez, a responsabilidade do governo em amparar de forma rápida os trabalhadores e trabalhadoras da cultura”, disse a secretária de Cultura, Úrsula Vidal.

As informações sobre a execução da Lei Aldir Blanc no Pará estão disponíveis no site leialdirblanc.pa.gov.br.