"Se soubesse que era uma despedida teria abraçado mais", desabafa mãe de Marília Mendonça

A mãe da cantora Marilia Mendonça, Ruth Moreira, falou pela primeira vez a uma equipe de televisão após a morte da filha, no último dia 5. Em entrevista ao programa 'Fantástico' deste domingo (14), ela conversou com a repórter Renata Ceribelli e disse que tem tentado ser forte por conta do neto, Léo, de quase 2 anos, mas, que a ausência da primogênita e a perda do irmão são dores difíceis de aplacar.

“Eu chorei muito dois dias. Tenho meu neto, se ele me ver chorando, ele vai desesperar. Se eu soubesse que era uma despedida teria a abraçado mais, tinha beijado mais”, disse ela, visivelmente emocionada. Ruth contou ainda que tem mania de dizer "eu te amo" aos filhos. "A hora que ela saiu aqui, eu falei 'eu te amo'. Falo sempre para os meus filhos porque pode ser a última vez", contou.

Apesar de tentar manter-se de pé diante da perda trágica e precoce da filha, Ruth disse que, em alguns momentos, vai ao quarto de Marília e sente o cheiro dela nos travesseiros e nas roupas. “Nos primeiros dias, eu chorava, urrava, depois, lavava meus olhos e vinha brincar com meu neto”, disse.

Ruth também falou sobre o dia do acidente. E relatou a última mensagem que trocou com o irmão, Abicieli Silveira Dias, que estava junto com Marília no avião. "Eu escrevi: 'Vocês chegaram e nem me avisaram, né?'. Ele respondeu: 'Estamos pousando'". Depois disso, veio a notícia do acidente "Se eu não tive um pior dia na minha vida, foi aquele. Vai ficar a saudade", afirmou.

Ela ainda contou alguns detalhes da intimidade de filha. “Marília era assim super mandona, ela sempre queria comandar tudo. Os dois (ela e o irmão) brigavam muito, ela queria comandar ele, ele não aceitava. Tudo com muito amor. Ela costuma falar: ‘Cuida de tudo aí que eu cuido lá fora'”, dizia a cantora.

Sobre o neto, Léo, Ruth reafirmou a guarda compartilhada com o pai do menino, Murilo Huff, e diz que pretende contar aos poucos sobre a morte da mãe. “A gente vai devagarinho. Vamos falar da estrelinha, da rainha. Vai chegar a hora certa. Até então, não tivemos tempo de ter um luto. Segunda começamos a reunião para resolver questões de guarda, muitas coisas”, afirmou.