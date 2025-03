'Se sofreu abuso sexual, perdoa', diz Baby do Brasil durante culto evangélico em balada eletrônica

A cantora e pastora Baby do Brasil gerou polêmica ao afirmar que vítimas de abuso sexual devem perdoar seus agressores durante um culto evangélico realizado na boate D-Edge, uma das casas noturnas mais famosas de São Paulo, na última segunda-feira (10).

O evento, chamado "Frequência de Deus", faz parte de uma crescente tendência no Brasil de misturar rituais religiosos com festas e baladas. A D-Edge, tradicionalmente conhecida por suas noites de música eletrônica e por receber alguns dos maiores DJs do mundo, trocou o techno pelos louvores e orações em uma noite incomum.

VEJA MAIS

No decorrer do culto, Baby do Brasil fez declarações que repercutiram fortemente nas redes sociais. Em um trecho gravado e compartilhado por diversos internautas, a cantora declarou: "Se sofreu abuso sexual, perdoa. Se foi da família, perdoa".

Apesar da repercussão negativa, Baby reforçou sua visão sobre o evento e sua intenção de levar a palavra de Deus a ambientes não tradicionais. "Não quero transformar balada nenhuma em gospel. Mas o homem que Jesus tocou é o dono da balada. E como a gente não usa drogas, a nossa onda é a melhor de todas: a do Espírito Santo", disse a pastora.

Baby do Brasil tem se destacado por levar sua fé a diferentes contextos culturais, incluindo o Carnaval de Salvador em 2023, onde anunciou que "o arrebatamento poderia acontecer entre cinco e dez anos".

O público do evento era diversificado, composto majoritariamente por pessoas entre 30 e 40 anos, que vestiam desde roupas casuais até trajes mais sofisticados. Muitos fugiam do estereótipo evangélico, exibindo tatuagens e roupas consideradas ousadas.

A apresentação contou com a presença dos pastores Pedro e Samuel Santana, além da ex-vocalista dos Novos Baianos, que conduziu a parte musical do culto. Durante o evento, a pista da boate foi transformada em um auditório improvisado, com cadeiras organizadas diante de um palco. Funcionários da casa registraram o momento com fotos e vídeos.