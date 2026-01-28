SBT confirma saída de Virgínia Fonseca e fim do programa

O SBT confirmou oficialmente, nesta quarta-feira (28), o fim do programa Sabadou com Virgínia e a saída da apresentadora Virgínia Fonseca da emissora. O anúncio pegou parte da equipe de surpresa e foi comunicado por meio de uma nota enviada à imprensa e divulgada nas redes sociais da própria influenciadora.

No comunicado, o SBT informou que a decisão está relacionada ao término do contrato da apresentadora, que optou por não renovar o vínculo. “Depois de dois anos e uma importante história construída, SBT e Virgínia Fonseca comunicam o fim do programa Sabadou com Virgínia”, diz a nota oficial.

"No final de 2025, a apresentadora informou que não iria renovar seu contrato com SBT, por sentir necessidade de se dedicar as suas novas frentes de trabalho. Foi um período extremamente feliz e produtivo tanto para Virgínia como para o SBT. Antes do encerramento do vínculo, ainda será exibida uma sequência de seis programas inéditos, incluindo um programa de despedida, a ser gravado no dia 24 de fevereiro, garantindo a conclusão do projeto, conforme o planejamento estabelecido", diz o comunicado.

Antes do encerramento definitivo, o SBT informou que ainda serão exibidos seis programas inéditos, incluindo uma edição especial de despedida. O último programa está previsto para ser gravado no dia 24 de fevereiro, garantindo a conclusão do projeto conforme o planejamento estabelecido pela emissora.

A nota oficial foi compartilhada nas redes sociais do SBT e também republicada por Virgínia Fonseca nos stories, o que ampliou a repercussão do anúncio.