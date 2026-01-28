Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

SBT confirma saída de Virgínia Fonseca e fim do programa

Emissora anuncia saída da influenciadora após dois anos; ainda serão exibidos seis programas inéditos do Sabadou

Hannah Franco
fonte

Virgínia Fonseca deixa o SBT e programa é cancelado; entenda a decisão (Reprodução/Instagram)

O SBT confirmou oficialmente, nesta quarta-feira (28), o fim do programa Sabadou com Virgínia e a saída da apresentadora Virgínia Fonseca da emissora. O anúncio pegou parte da equipe de surpresa e foi comunicado por meio de uma nota enviada à imprensa e divulgada nas redes sociais da própria influenciadora.

No comunicado, o SBT informou que a decisão está relacionada ao término do contrato da apresentadora, que optou por não renovar o vínculo. “Depois de dois anos e uma importante história construída, SBT e Virgínia Fonseca comunicam o fim do programa Sabadou com Virgínia”, diz a nota oficial.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) VÍDEO: Internautas recriam cena de 'As Branquelas' com Virginia e Vini Jr usando IA]]

image Após foto, Nattan se manifesta sobre término de Ana Castela e Zé Felipe: ‘Fui eu não’
O cantor publicou uma imagem, criada por meio de montagens, em que está ao lado do ex-marido de Virgínia, Zé Felipe, e o atual namorado da influenciadora, o jogador Vini Jr.

"No final de 2025, a apresentadora informou que não iria renovar seu contrato com SBT, por sentir necessidade de se dedicar as suas novas frentes de trabalho. Foi um período extremamente feliz e produtivo tanto para Virgínia como para o SBT. Antes do encerramento do vínculo, ainda será exibida uma sequência de seis programas inéditos, incluindo um programa de despedida, a ser gravado no dia 24 de fevereiro, garantindo a conclusão do projeto, conforme o planejamento estabelecido", diz o comunicado.

Antes do encerramento definitivo, o SBT informou que ainda serão exibidos seis programas inéditos, incluindo uma edição especial de despedida. O último programa está previsto para ser gravado no dia 24 de fevereiro, garantindo a conclusão do projeto conforme o planejamento estabelecido pela emissora.

A nota oficial foi compartilhada nas redes sociais do SBT e também republicada por Virgínia Fonseca nos stories, o que ampliou a repercussão do anúncio.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

sabadou com virginia

virgínia fonseca

sbt
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

PARTICIPAÇÃO

Gaby Amarantos é convidada especial na transmissão do Grammy

A cantora paraense ganhou o Grammy Latino em 2023, na categoria de Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa com o álbum Tecnoshow

28.01.26 13h30

carnaval

Bloco Guarda Xuva Axado promove ‘esquenta’ com músicos paraenses antes do Carnaval em Belém

A festa busca arrecadar fundos para realizar o bloco em 2026

28.01.26 13h17

OBRA

Série documental ‘Amazônia Ancestral’, com seis episódios, estreia em plataforma

No dia 30, no Canal Curta, a obra chega com aprendizado, vivência e imersão profunda nos saberes tradicionais das diversas amazônias

28.01.26 12h31

OPINIÃO

Matheus ganha presente inusitado após ser eliminado do BBB 26

Para falar menos, fita isolante foi entregue para ex-brother

28.01.26 11h58

MAIS LIDAS EM CULTURA

agressor de mulher

'Eu estou aqui. Perdão a todo mundo', diz o cantor João Lima ao ser preso após agredir a esposa

Nas imagens divulgadas pela vítima, João Lima aparece segurando Raphaella, desferindo tapas e, em seguida, imobilizando a vítima

27.01.26 13h03

LUTO

Morre arquiteto e artista plástico paraense, Ruma de Albuquerque, aos 70 anos

Paraense tinha uma vida dedicada as artes, ele deixa um legado em exposições e acervos no Brasil e no exterior

28.01.26 10h19

MÚSICA

Banda Raimundos é confirmada para abrir o show de Guns N´Roses em Belém

A banda Guns N’ Roses se apresenta na capital paraense no dia 25 de abril de 2026, marcando sua primeira vez na cidade e o encerramento oficial da turnê brasileira

28.01.26 14h55

BIG BROTHER BRASIL

BBB 26: Matheus se arrepende de ter brigado com Ana Paula na casa: ‘Totalmente errado’

Após sair do programa, o ex-participante acredita agora que Milena seja a favorita para vencer o reality

28.01.26 11h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda