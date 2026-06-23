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Savannah Guthrie sobre bilhete que afirma a morte de sua mãe: 'Nunca vamos parar de procurar'

Emocionada, a apresentadora aproveitou o espaço para fazer um apelo, dizendo que qualquer informação pode ser importante para a investigação

Estadão Conteúdo
fonte

Savannah Guthrie e a mãe, Nancy Guthrie ()

A apresentadora Savannah Guthrie se emocionou ao falar sobre o desaparecimento da mãe. Nesta segunda-feira, 23, durante o programa Today, ela reagiu a um bilhete enviado à família, afirmando que Nancy Guthrie teria morrido pouco tempo depois de ser sequestrada.

Segundo informações reveladas pela imprensa americana, Savannah e os irmãos receberam dois bilhetes após o desaparecimento da mãe. O primeiro exigia o pagamento de 6 milhões de dólares em bitcoin em troca de seu retorno em segurança. Já a segunda mensagem, mantida em sigilo até então, informava que Nancy teria morrido logo após o suposto sequestro e sido enterrada em algum local de natureza.

Savannah afirmou que não participaria da cobertura jornalística do caso, mas disse que não poderia ignorar a situação. Emocionada, ela aproveitou o espaço para fazer um apelo, dizendo que qualquer informação pode ser importante para a investigação. "Nós amamos nossa mãe e nunca vamos parar de procurá-la, nunca", afirmou.

A jornalista ressaltou que, embora a notícia tenha ganhado destaque recentemente, a angústia acompanha sua família desde o desaparecimento da mãe, em janeiro. "Estamos em agonia. Não conseguimos ter paz", declarou.

O desaparecimento de Nancy Guthrie

Nancy Guthrie foi vista pela última vez em sua casa, em Tucson, no Arizona, em 31 de janeiro. Dois dias depois, o xerife do condado de Pima, Chris Nanos, declarou acreditar que ela havia sido sequestrada.

Desde então, familiares e autoridades tentam esclarecer o que aconteceu. A família oferece uma recompensa de 1 milhão de dólares por informações que levem ao paradeiro de Nancy.

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EUA/NBC/APRESENTADORA/MÃE/DESAPARECIMENTO/BUSCAS/MANUTENÇÃO/BILHETE/MORTE
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