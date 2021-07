Sarah Andrade mostra passeio ao lado de Lucas Viana

A ex-bbb Sarah Andrade aumentou ainda mais os rumores de namoro com Lucas Viana ao postar um vídeo de um passeio de barco com o campeão de "A Fazenda 11".

No vídeo, a participante do BBB 21 vira a câmera para Lucas, que manda um beijo. Sarah escreveu: "Tá tímido ele".

Os dois ainda não confirmaram explicitamente o namoro, mas no mês passado Felipe Prior "entregou" o relacionamento ao gravar um vídeo com Lucas e afirmar: "Hoje eu tô aqui gravando com quem? Olha, o namorado da Sarah Andrade. E aí, estamos juntos, vamos gravar aqui para o canal dele", disse o empresário.