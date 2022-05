Samara Felippo é vítima de golpe e recebe isopor e água no lugar de compras por app

A atriz Samara Felippo denunciou nas redes sociais que foi vítima de um golpe. Samara fez compras através de um aplicativo, mas, ao abrir o pacote, descobriu que no lugar do produto havia apenas um isopor e água.



"Estou muito p* da minha vida. Não vou pedir nunca mais! Pedi umas compras, ele me entregou três sacolas com uma garrafa de água dentro, papel e isopor", lamentou.



A atriz explicou que passou um código solicitado pelo entregador antes de checar as compras. "Só dêem o código depois de conferir as compras de vocês. Eu estava apressada, resolvendo coisas, ele deixou na porta, eu dei o código e me ferrei", alertou.



Após o golpe, a empresa que vendeu os produtos para Samara Felippo realizou o estorno do que ela havia pago pelos itens.