Samara Felippo acusa Carlos Bolsonaro de expor imagem de suas filhas

A atriz Samara Felippo usou as redes sociais para fazer um desabafo contra o vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, nesta quarta-feira, 23. Em seu Instagram, ela pediu a ajuda de fãs para denunciar uma postagem feita pelo vereador onde foram usados trechos de um vídeo antigo de Samara com suas filhas.

"Ele postou um vídeo meu com as minhas filhas no feed dele do Instagram, um vídeo de um ano atrás, que eu passei por uma situação muito difícil com elas e ele postou esse vídeo totalmente fora do contexto", desabafou Samara em um vídeo, onde também destacou considerar "muito grave expor o filho dos outros".

Assista:

Ainda no vídeo, Samara contou que não tem o objetivo de criar uma guerra sobre o ocorrido, apenas pede ajuda para que o vídeo de Carlos Bolsonaro seja denunciado.

O vídeo foi publicado pelo vereador no dia 14 de fevereiro, e mostra Samara junto das filhas - todas equipadas para não se contaminarem com o vírus da covid-19. Até o fechamento desta matéria, o vídeo segue publicado no perfil do filho de Bolsonaro no Instagram.