Sam Rivers, cofundador da banda Limp Bizkit, morre aos 48 anos
Morreu no sábado, 18, o baixista Sam Rivers, aos 48 anos. Ele foi um dos fundadores da banda Limp Bizkit. A causa da morte não foi relevada.
A informação foi confirmada nas redes sociais do Limp Bizkit.
No post em homenagem ao baixista, os integrantes da banda destacaram que Rivers era "um ser humano único" e "uma verdadeira lenda das lendas".
"Desde a primeira nota que tocamos juntos, Sam trouxe uma luz e um ritmo que nunca poderiam ser substituídos. Seu talento era natural, sua presença inesquecível, seu coração enorme", escreveram os integrantes da banda.
Sam Rivers já havia se afastado do Limp Bizkit e enfrentava problemas hepáticos.
Em agosto, o Limp Bizkit anunciou um show único em São Paulo.
A apresentação tem data marcada para 20 de dezembro, no Allianz Parque, a Arena do Palmeiras.
