Salgadinho em Belém: Pagodeiro canta sucessos da carreira neste sábado

Os amantes de pagode em Belém têm motivos para comemorar, já que o cantor Salgadinho, um dos maiores ícones do gênero, se apresenta na cidade neste sábado (30), às 19h, na cervejaria Cabôca, como show ‘Arthur Espíndola Convida – Salgadinho’. O evento será aberto pelo Grupo Irreverência e com a participação do cantor paraense Arthur Espíndola.

Dono de hits como ‘Inaraí’, ‘Recado À Minha Amada’, ‘Ainda Resta Uma Bagagem’, Paulo Alexandre, mais conhecido como Salgadinho, desembarcou em Belém na sexta-feira (29). O ex-cantor do grupo Katinguilê, tem uma relação de carinho com a cidade há tempos.

O cantor vive uma nova fase na carreira, com diversos projetos que vem ganhando destaque. Um dos mais conhecidos pelos fãs é a ‘Casa do Salgado’, que nasceu durante a pandemia de covid-19. Atualmente em sua sétima edição, a iniciativa consiste em um show dedicado ao samba com a participação de diversos artistas convidados que cantam sucessos de Salgadinho e de outros cantores também.

"Sempre fui de mergulhar no trabalho. Quando surgiu a Casa do Salgado na pandemia não tínhamos pretensão de ir para a rua, e ultrapassou a minha expectativa e da minha equipe. Cheguei à conclusão que é o projeto da guinada da segunda fase da minha vida como artista. É emocionante, eu não imaginava tanto”, disse o cantor em uma entrevista recente para a revista Contigo!.

O show de Salgadinho contará com participações de cantores paraenses, como o pagodeiro Arthur Espíndola (Foto: Divulgação)

Inicialmente feito apenas dentro de espaços fechados, a Casa do Salgado ganhou projeção nacional e hoje é realizada em diversos eventos pelo país. O cantor afirma que o trabalho exige muita dedicação e empenho de toda a sua equipe.

"É toda uma operação, faz o evento inteiro, desde divulgação, operação de bar, convidados... é muito zelo. Fora a parte do evento, a forma de fazer a captação é bem complexa. Como empresário é desafiador, como artista é uma realização”, destacou Salgadinho.

Assim como na “Casa do Salgado” , o evento em Belém será uma roda de samba com a participação de diversos pagodeiros da cidade. De acordo com Arthur Espíndola, idealizador do projeto na casa Cabôca, a ideia é que seja um show intimista, com muita proximidade do público paraense.

“O Arthur convida é um projeto que acontece desde 2022, nesta dinâmica, a minha roda de samba acontece, onde eu convido artistas de fora, pra cantar junto comigo os seus grandes sucessos. Desde a criação do evento, já vieram Roberto Sá, Dudu Nobre, Arlindo Cruz, Toninho Geraes, entre outros, e agora está vindo o Salgadinho. É um show que fica bem próximo do público, tem uma coisa bem intimista. Quem for vai curtir aquela roda de samba e cantar junto cantando os grandes sucessos do pagode anos 90”, afirma o cantor paraense.

Arthur também destaca a força do pagode em Belém, gênero que segue sendo muito apreciado pelo público, o qual certamente vai curtir o show de Salgadinho.

“O público daqui é muito amante de samba e pagode, você pode ver que as gerações mudam e ao longo dos anos o pagode e samba sempre estão fortalecidos. A gente passa por várias altas de muitos estilos musicais, e o pagode tá sempre ali, no seu lugar, sempre com um público cativo, então não dá pra negar que temos essa forte relação, que será celebrada neste grande show com o Salgadinho”, acrescenta o pagodeiro.

Os ingressos para o show ‘Arthur Espíndola Convida – Salgadinho’ podem ser adquiridos pelo site Sympla e custam R$ 50, até virar o lote.

Sobre Salgadinho

Ícone do pagode dos anos 90, o cantor começou sua carreira musical como cavaquinista no grupo paulistano Katinguelê, do qual se tornou seu principal cantor e compositor. No grupo, ele compôs alguns dos principais sucessos comerciais do pagode na década, como "No compasso do criador", "Inaraí", "Recado a Minha Amada", "Um Doce Sabor", "Cilada", "Corpo Lúcido", "Pra gente matar a saudade", entre outros

Em 2001, Salgadinho anunciou sua saída do Katinguelê para se dedicar a uma carreira solo, que ele segue até hoje.

Serviço:

Show Arthur Espíndola Convida - Salgadinho

Data: 30 de novembro (sábado)

Horário: 19h

Local: Cervejaria Cabôca – Boulevard Castilhos França - Campina