Saiba quem são as famosas que esperam a chegada dos filhos para 2022

O ano de 2022 já começou com grandes expectativas, mas para as grávidas, o desafio é maior ainda. Agora, é tempo de renovar as energias e focar nos desafios de ver a família crescer. Confira a lista das famosas que esperam a chegada dos filhos para o ano novo. As informações são do Extra.

Maria Flor

A atriz está na reta final da gestação de Vicente, fruto do seu relacionamento com o escritor Emanuel Aragão.

Bárbara Evans

Mãe de primeira viagem, ela está no sexto mês de gestação de Ayla, fruto de seu relacionamento com Gustavo Theodoro.

Camila Angelo

A mulher do jogador Hulk (e sobrinha da ex dele também) também está no sexto mês, à espera de Zaya. O atleta já é pai de três filhos de seu relacionamento anterior.

Vivian Amorim

Grávida no oitavo mês, a apresentadora aguarda por Malu, junto com o amado Leo Hirschmann.

Andressa Urach

No sexto mês, a modelo já relatou aos fãs que o pequeno Leon tem chutado bastante.

Rafa Brites

Mais uma apresentadora para a lista. Com quase oito meses de gravidez, ela espera o segundo filho, Leon. Ela e o marido, Felipe Andreoli, já são pais de Rocco, de 4 anos.

Sabrina Petraglia

É a veterana da lista e está à espera do terceiro filho, no sexto mês. Ela já é mãe de Gael, de 2 anos, e Maya, de 1, frutos do casamento com o marido.