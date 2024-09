Saiba quem é o namorado de Babi Cruz, ex-esposa de Arlindo Cruz

André Caetano, namorado de Babi Cruz, está morando na cobertura em que ela divide com Arlindo Cruz no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro. André é pai, carioca, empresário e tem uma pizzaria localizada na Rocinha, uma favela na zona sul do Rio de Janeiro.

Confirmando que Arlindo é e será prioridade em sua vida, babi conheceu André nas eleições, quando estava na disputa para se eleger deputada estadual pelo Rio de Janeiro, em 2022. O relacionamento, que possue um ano e meio, fez com que André fosse morar com Babi, na cobertura de Arlindo, e abrir uma sociedade na pizzaria na qual ele tem na rocinha, no rio de janeiro.

Ano passado, no período em que a notícia foi divulgada, o casal recebeu comentários negativos sobre o relacionamento em que estavam vivendo. “Não desejo ao meu pior inimigo, se é que os tenho, tudo o que passei nesses últimos anos, fui ao fundo do poço e lá me revitalizei para seguir adiante. Diante disso, não posso admitir ser tratada como vilã, pois em nenhum momento, desrespeitei, denegri, maculei, constrangi a imagem do Arlindo, dos meus filhos, netos, amigos e fãs” , diz um trecho do recado.