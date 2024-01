Saiba quem é Jamile Lima, envolvida em fofoca sobre terceiro filho de Neymar

O ano começou daquele jeito para Neymar, que já foi o assunto mais comentado do primeiro dia útil de 2024. Tudo porque ele estaria à espera de um terceiro filho. Tudo começou quando a influenciadora Jamile Lima, famosa no Ceará e nas redes sociais, deixou um comentário numa página de fofoca que havia postado uma foto de Mavie, a caçula do atacante.

Embora tenha desmentido qualquer envolvimento com o jogador e garantindo não saber nada de uma terceira paternidade dele (jogando aculpa do imbróglio na equipe de mídias sociais), Jamile Lima ficou em evidência. A cearense passou de um milhão de seguidores só no Instagram. Antes ela tinha cerca de 700 mil.

Quem é Jamile Lima?

Jamile, de 42 anos, é bastante ativa em suas redes sociais, nas quais posta conteúdos sobre moda, beleza e viagens. Moradora de Fortaleza, ela já namorou por longos anos o empresário Isaias CDs, de quem chegou a ser noiva. Ele é considerado um dos maiores nomes do forró, dono de seis bandas, entre elas a Aviões do Forró, e de várias casas de shows espalhadas pelo Nordeste.

Os dois terminaram o relacionamento em meados de 2022, mas não falaram sobre o que motivou o rompimento. Segundo fontes, Jamile sempre foi apaixonada por Isaias. Ela, no entanto, se casou com um médico, antes de tentar uma relação com o empresário, e teve um filho com ele.