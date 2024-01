Saiba quem é a mulher que passou réveillon com Jonas, ex de Mari Gonzalez

Apesar de nunca terem assumido publicamente a separação, Jonas Sulzbach e Mari Gonzalez não estão mais juntos, o que ficou evidente no réveillon. O ex-BBB foi visto aos beijos com uma morena durante toda a noite. O nome dela é Natalia Maine.

Do Mato grosso, a moça é biomédica e cantora. Natalia, segundo fontes, se separou há pouco tempo do pai de sua filha e viajou com as amigas para Maracaipe para curtir as festas de fim de ano no Réveillon Amores. Na virada conheceu Jonas.

Natalia foi Miss Cuiabá Empresarial 2019 e Miss Beleza Mato Grosso no mesmo ano, "mesmo com 1m62", ela contou em uma de suas postagens. Especialista em harmonização facial e de glúteos, nas redes sociais costuma mostrar o resultado de seus trabalhos.

Vale destacar que Mari Gonzalez esteve na mesma festa e muitos apostaram uma reconciliação entre ela e Jonas. O que não aconteceu. Os dois terminaram o relacionamento de sete anos em meados de outubro.