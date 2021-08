"Saia Justa" desta quarta (18) terá participação de Jéssica Ellen, no GNT

A atriz, cantora, compositora e dançarina Jéssica Ellen participa do "Saia Justa" desta quarta, dia 18, no GNT, ao vivo, a partir das 22h30. Com base em acontecimentos recentes, como projetos de lei que exigem o consentimento dos maridos para a inserção do DIU em mulheres casadas, a convidada conversa com Astrid Fontenelle, Pitty, Gaby Amarantos e Mônica Martelli sobre as consequências dessas ações nas mulheres. Elas refletem ainda sobre situações em que se sentiram ou não apropriadas de seus corpos.



Na sequência, elas debatem sobre emoções e comportamentos, e discutem os motivos para buscar a paciência e como ela ajuda a encarar a vida de uma forma menos estressante, mas também quando ela vira uma passividade, que pode atrapalhar a pessoa. As Saias comentam o que tira ou não a paciência delas.



Para encerrar o programa, as apresentadoras e a convidada buscam entender a matéria escura que as constituem, ou seja, o que sempre esteve dentro de você, e fora no mundo, que você demorou a se dar conta. Na física, os conceitos de energia e matéria escura falam de coisas que não podem ser vistas, mas que constituem a maior parte do universo que conhecemos. Dessa inspiração poética surgiu a série documental "O Enigma da Energia Escura", apresentada por Emicida e que estreia também nesta quarta, às 23h30.