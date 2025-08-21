Sabrina Sato compartilha pedido de orações pelo pai após cirurgia

A apresentadora Sabrina Sato compartilhou em suas redes sociais um pedido de orações pelo pai, Omar Rahal. Ele foi submetido a uma cirurgia de grande porte na quarta-feira (20/8). A publicação incluiu uma foto em que Sabrina aparece ao lado do pai, da mãe Kika e dos irmãos Karina e Karin.

O procedimento cirúrgico aconteceu de forma inesperada, conforme relatado pela própria apresentadora. A família enfrenta o momento com união, com os irmãos de Sabrina se revezando nos cuidados hospitalares com o pai.

Sabrina não especificou a condição médica que levou à necessidade da intervenção cirúrgica nem o hospital onde o procedimento foi realizado. Também não foram divulgadas informações sobre o estado atual de saúde de Omar após a cirurgia ou previsão de alta hospitalar.

Na mensagem publicada, a apresentadora destacou a coragem do pai durante o processo e expressou confiança na recuperação. "Meu pai está passando por uma grande cirurgia nesse momento. Tudo aconteceu tão de repente, mas o tempo todo ele tem mostrado a coragem de um verdadeiro guerreiro, pronto para travar a maior luta da sua vida. Eu tenho fé, muita fé, de que venceremos essa batalha que agora se inicia. Hoje sinto ainda mais forte a união dos meus irmãos, que estão se revezando, passando noites em claro no hospital e tendo todo o cuidado sem nem reclamar de cansaço, sinto a força da família e a certeza de que não estamos sozinhos. Porque sozinha, eu sei, eu não teria conseguido enfrentar esse momento."

Sabrina também agradeceu o apoio recebido e a dedicação dos profissionais de saúde. "Sou profundamente grata a cada gesto de apoio que temos recebido: da nossa família, dos amigos, das pessoas do trabalho, e também dos médicos, enfermeiras e profissionais tão dedicados, que colocam sua missão de cuidar e salvar vidas acima de tudo. Deus está conosco. E eu confio. Maria, passa na frente e abre caminhos de cura e proteção. Jesus, sustenta meu pai com Tua força e envolve-o com Tua luz. Que cada médico e enfermeiro seja instrumento das Tuas mãos. Que a nossa fé seja maior do que o medo. E que o Teu amor, Senhor, guarde a nossa família e nos dê vitória. Amém."

O próximo passo será o período de recuperação de Omar Rahal, que contará com o acompanhamento contínuo da família.