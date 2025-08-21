Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Sabrina Sato compartilha pedido de orações pelo pai após cirurgia

Omar Rahal foi submetido a procedimento cirúrgico inesperado

O Liberal

A apresentadora Sabrina Sato compartilhou em suas redes sociais um pedido de orações pelo pai, Omar Rahal. Ele foi submetido a uma cirurgia de grande porte na quarta-feira (20/8). A publicação incluiu uma foto em que Sabrina aparece ao lado do pai, da mãe Kika e dos irmãos Karina e Karin.

O procedimento cirúrgico aconteceu de forma inesperada, conforme relatado pela própria apresentadora. A família enfrenta o momento com união, com os irmãos de Sabrina se revezando nos cuidados hospitalares com o pai.

Sabrina não especificou a condição médica que levou à necessidade da intervenção cirúrgica nem o hospital onde o procedimento foi realizado. Também não foram divulgadas informações sobre o estado atual de saúde de Omar após a cirurgia ou previsão de alta hospitalar.

Na mensagem publicada, a apresentadora destacou a coragem do pai durante o processo e expressou confiança na recuperação. "Meu pai está passando por uma grande cirurgia nesse momento. Tudo aconteceu tão de repente, mas o tempo todo ele tem mostrado a coragem de um verdadeiro guerreiro, pronto para travar a maior luta da sua vida. Eu tenho fé, muita fé, de que venceremos essa batalha que agora se inicia. Hoje sinto ainda mais forte a união dos meus irmãos, que estão se revezando, passando noites em claro no hospital e tendo todo o cuidado sem nem reclamar de cansaço, sinto a força da família e a certeza de que não estamos sozinhos. Porque sozinha, eu sei, eu não teria conseguido enfrentar esse momento."

Sabrina também agradeceu o apoio recebido e a dedicação dos profissionais de saúde. "Sou profundamente grata a cada gesto de apoio que temos recebido: da nossa família, dos amigos, das pessoas do trabalho, e também dos médicos, enfermeiras e profissionais tão dedicados, que colocam sua missão de cuidar e salvar vidas acima de tudo. Deus está conosco. E eu confio. Maria, passa na frente e abre caminhos de cura e proteção. Jesus, sustenta meu pai com Tua força e envolve-o com Tua luz. Que cada médico e enfermeiro seja instrumento das Tuas mãos. Que a nossa fé seja maior do que o medo. E que o Teu amor, Senhor, guarde a nossa família e nos dê vitória. Amém."

O próximo passo será o período de recuperação de Omar Rahal, que contará com o acompanhamento contínuo da família.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Sabrina Sato

pai de Sabrina Sato
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

MODA E SUSTENTABILIDADE

'Amazônia Líquida': Rose Maiorana transforma tecidos em telas vivas em nova exposição na AP

Exposição fica em cartaz no Clube Assembleia Paraense até 21 de setembro

20.08.25 20h43

INFECÇÃO

Alok passa por problema de saúde e vai parar no hospital

Apesar de não detalhar a causa da infecção, ela tranquilizou os fãs ao afirmar que o artista está se recuperando bem.

20.08.25 12h44

AGENDA

Pela primeira vez em Belém, Lagum traz turnê de novo álbum; ingressos já estão disponíveis

Após lançar seu mais recente álbum em maio, a banda se apresenta pela primeira vez na capital paraense

20.08.25 11h49

RELAÇÃOP

Paraense que ensina mulheres a conquistarem gringos, revela convite de reality americano de casal

Ariadne Landrum, que é casada com um americano, tem ebook com passo a passo de conquista mesmo pessoa seja ‘morta de put@’.

20.08.25 10h02

MAIS LIDAS EM CULTURA

INTERPRETAÇÃO

Conheça Domithila Catete, atriz paraense que é protagonista da série Pssica, da Netflix

Audiovisual ainda não tem data para ser lançado.

28.08.24 11h37

Não superou?

Virginia chora ao saber de viagem de Zé Felipe com Ana Castela

Apresentadora ficou abalada ao descobrir encontro do ex-marido com cantora sertaneja em Orlando

20.08.25 21h09

Novela turca

Conheça cinco novelas turcas com amores tóxicos

Histórias de amores turbulentos são uma marca dos enredos das produções turcas; confira algumas indicações

30.07.25 19h00

ARTES PLÁSTICAS

Obras de Rose Maiorana rompem fronteiras e são expostas em Nova York e Cairo

Trabalhos da artista paraense ganham novos espaços devido a seu olhar amazônico

11.05.25 15h01

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda