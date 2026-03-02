Capa Jornal Amazônia
Rush esgota ingressos e anuncia data extra em SP; saiba quando e como comprar

Estadão Conteúdo

O retorno do Rush ao Brasil foi um sucesso e os ingressos para a turnê Fifty Something, em São Paulo, se esgotaram. Uma data extra foi anunciada, no Allianz Parque, no dia 26 de janeiro de 2027.

Os clientes Itaú Unibanco têm acesso à pré-venda, que se inicia nesta terça-feira, 3, às 10h. Enquanto isso, os demais fãs poderão garantir presença a partir da quinta-feira, 5, às 11h. As compras devem ser realizadas no site da Eventim.

Em 2025, Geddy Lee e Alex Lifeson anunciaram a nova turnê da banda. O giro se inicia ainda em 2026 e passa pelo Brasil no início de 2027. Confira as datas e locais das apresentações.

- 22 de janeiro de 2027 - Curitiba - Arena da Baixada - 24 de janeiro de 2027 - São Paulo - Allianz Parque - 26 de janeiro de 2027 - São Paulo - Allianz Parque - 30 de janeiro de 2027 - Rio de Janeiro - Estádio Nilton Santos - 1º de fevereiro de 2027 - Belo Horizonte - Estádio Mineirão - 4 de fevereiro de 2027 - Brasília - Arena BRB Mané Garrincha

Em todos os shows, a banda tocará dois sets. O repertório de cada data é diferente e abarcará uma discografia repleta de clássicos e favoritos dos fãs.

Anika Nilles se junta à dupla como baterista, acompanhada por Loren Gold nos teclados.

Palavras-chave

MÚSICA/RUSH/BRASIL/TURNÊ/SP/DATA EXTRA
Cultura
