O Liberal chevron right Cultura chevron right

Rush anuncia turnê no Brasil após 17 anos

A turnê já havia anunciado datas na América do Norte para 2026

Estadão Conteúdo

A banda Rush confirmou shows no Brasil em 2027, marcando o retorno do grupo ao Brasil após 17 anos. A nova etapa da Fifty Something Tour celebra o legado do grupo e homenageia o baterista e letrista Neil Peart, que morreu em 2020.

A turnê já havia anunciado datas na América do Norte para 2026, com grande procura e ingressos esgotados em diversos shows. Agora, o grupo amplia a agenda para a América do Sul e Europa no início de 2027.

No palco, os fundadores Geddy Lee (baixo, teclados e vocais) e Alex Lifeson (guitarra e vocais) serão acompanhados pela baterista alemã Anika Nilles e pelo tecladista Loren Gold.

Datas e locais das apresentações da banda Rush no Brasil

A vinda do grupo para o País contará com cinco apresentações em estádios:

- 22 de janeiro de 2027 - Curitiba - Arena da Baixada - 24 de janeiro de 2027 - São Paulo - Allianz Parque - 30 de janeiro de 2027 - Rio de Janeiro - Estádio Nilton Santos - 1º de fevereiro de 2027 - Belo Horizonte - Estádio Mineirão - 4 de fevereiro de 2027 - Brasília - Arena BRB Mané Garrincha

No Brasil, os shows são promovidos pela 30e e apresentados pelo Itaú.

Como será o show

As apresentações terão formato "an evening with", com dois sets por noite e repertório variável. A banda promete montar cada apresentação a partir de um catálogo de mais de 40 músicas, incluindo clássicos e faixas favoritas dos fãs.

Pré-venda e ingressos

Clientes Itaú terão acesso à pré-venda exclusiva com 15% de desconto entre 25 de fevereiro, às 10h, e 27 de fevereiro, às 10h.

A venda geral começa no dia 27 de fevereiro, às 11h, pelo site da Eventim.

Valores do ingresso por setor

- Cadeira Superior - R$ 222,5 (meia) / R$ 445 (inteira) - Pista - R$ 272,5 (meia) / R$ 545 (inteira) - Cadeira Inferior - R$ 372,5 (meia) / R$ 745 (inteira) - Pista Premium - R$ 572,5 (meia) / R$ 1,14 mil (inteira) - Lounge Premium - R$ 572,5 (meia) / R$ 1,14 mil (inteira) - Boxes - R$ 1,14 mil - Choperia - R$ 1,14 mil - Pacotes Vip variam de R$ 933,5 (meia) a R$ 14 mil (inteira), dependendo da experiência escolhida

Lançamentos recentes

Em 2025, o Rush lançou a antologia Rush 50 (Anniversary Super Deluxe), reunindo diferentes fases da carreira. A banda também prepara uma edição expandida de Grace Under Pressure (1984), com nova mixagem e gravação ao vivo histórica.

A última passagem do grupo pelo Brasil aconteceu em 2002, quando gravaram o icônico álbum e DVD ao vivo Rush in Rio, no Maracanã. O show entrou para a história da banda, especialmente pela participação intensa do público, inclusive cantando trechos instrumentais como YYZ. Agora, a turnê de 2027 marca um reencontro aguardado pelos fãs brasileiros e reforça o legado de uma das bandas mais influentes do rock progressivo.

Cultura
.
