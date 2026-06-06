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Ruan Lennon mostra o 'Brega Saudade' em Belém para todo mundo cantar e dançar

Show vai ser no Espaço Café Santo, a partir das 21h, com direito a muita música romântica, incluindo os clássicos do brega, em um ambiente sofisticado

Eduardo Rocha
fonte

Ruan Lennon: toda a emoção do brega saudade para o público em Belém (Foto: Divulgação)

O paraense adora cantar e dançar, e quando o assunto é brega, então, nem se fale. E a animação desse público gigantesco nas cidades do Estado do Pará ganha um novo impulso com a chegada de um novo intérprete: o cantor e compositor paraense Ruan Lennon. Ruan atua no cenário da música popular, com foco no brega romântico. Ele se apresenta neste sábado (6), às 21h, no Espaço Café Santo, em Belém, com o show "Brega Saudade". Pelo título do show, já dá para ver que o artista convida todo mundo para cantar e dançar ao som desse gênero musical que é uma das caras do Pará.

"O show 'Brega Saudade' promete trazer nesta noite de sábado (6) um repertório de músicas que dizem muito para gerações; músicas românticas, músicas marcantes que fazem parte desse repertório tão especial do nosso Brega", destaca Ruan. Ele vai estar no palco com uma banda completa, todos músicos de Belém.

Esse artista tem 15 anos de carreira, sendo que 12 anos cantando música gospel , e agora trabalhando com o brega saudade. O brega traduz sentimentos intensos, histórias de amor e a essência da cultura paraense. A entrega de Ruan na interpretações de canções nesse clima e sua presença de palco fazem de seus shows uma experiência próxima, sensível e marcante para o público.

Intenso

Ruan Lennon nasceu no Distrito de Outeiro, onde vive, e iniciou sua trajetória musical na Escola Bosque. Foi nesse espaço em Outeiro que ele despertou seu talento para o canto e a expressão artística. A vivência posterior nas igrejas evangélicas, interpretando música gospel, contribuiu para o desenvolvimento técnico vocal, disciplina musical e amadurecimento artístico.

O artista conta com sólida formação musical e é formado pela Escola de Adoradores. Possui Curso Técnico em Canto Popular pela Universidade Federal do Pará (UFPA) e atualmente cursa Licenciatura Plena em Música na Universidade do Estado do Pará (Uepa).

Com essa expertise sonora, Ruan Lennon traz para o público um show que reúne clássicos do brega, músicas autorais e releituras românticas. O artista, então, acaba dialogando com diferentes públicos. 

Em sua trajetória, Ruan Lennon já dividiu o palco da MPB com artistas
como Simone Almeida, Nilson Chaves, Mahrco Monteiro, Gigi Furtado e Rebeca Lindsay. Ruan prepara o lançamento de seu novo single, fortalecendo sua identidade artística e ampliando sua presença no cenário do brega paraense contemporâneo. Simultaneamente, o artista se encontra o público neste sábado (6) com seu mais novo show, que terá a participação muito especial da cantora e produtora Simone Almeida, "madrinha" do cantor na cena musical.

Serviço: 
Show 'Brega Saudade'
com o cantor Ruan Lennon
Em 6 de junho de 2026, às 21h,
no espaço Café Santo,
no Boulevard Castilho França, 504, Belém (PA)

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