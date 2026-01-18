RR 2026: público conhecerá rainhas de clubes sociais no Mercado de São Brás

Não é à toa que o concurso Rainha das Rainhas, promoção do Grupo Liberal, é sucesso. Em sua 78ª edição, o evento ganha este ano duas atrações que reforçam a sua identidade com o público paraense: na próxima terça-feira (20), a partir das 17h, pela primeira vez, as candidatas, as rainhas dos 15 clubes sociais participantes do Rainha das Rainhas em 2026 serão apresentadas ao público em um desfile no Mercado de São Brás, inclusive, com uma entrada ao vivo da Reportagem da TV Liberal no JL2. Já na quinta-feira (22), as rainhas terão um passeio de barco até a Ilha do Combu, para que sejam valorizadas cada vez mais as belezas naturais do Pará, ou seja, a mulher paraense e o meio ambiente, em plena Amazônia.

Esses dois momentos na vida das 15 jovens que concorrem ao título do concurso neste ano introduzem uma sequência de atrações e inovações para quem acompanha o Rainha das Rainhas em um ano muito especial, como destaca Meg Martins, coordenadora do evento em 2026. “Essa edição das Rainhas das Rainhas é muito especial, porque marca o início da comemoração dos 50 anos da TV Liberal e dos 80 anos do jornal O Liberal. Então, nós pensamos em levar as rainhas dos clubes para um lugar lindo nessa nova Belém depois da COP 30. E aí vamos realizar a apresentação de todas elas no Mercado de São Brás no próximo dia 20”.

A ideia é apresentar as candidatas ao título de Rainha das Rainhas não mais apenas no circuito dos clubes sociais, mas, agora, com acesso do público a esse momento marcante para as jovens.

Os clubes sociais participantes do Rainha das Rainhas 2026 são: Bancrevea, Tênis Clube do Pará, Sociedade Médico Cirúrgica do Pará, Assembléia Paraense, Clube do Remo, Paysandu, Tuna Luso Brasileira, Bragantino, Clube dos Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar (COCB), Pinheirense, Clube de Engenharia, Grêmio Literário e Recreativo Português, AABB, Guará Acqua Park e Pará Clube.

Faixas

Toda uma megaestrutura está sendo preparada para receber no Mercado de São Brás as 30 rainhas dos clubes, ou seja, 15 do ano passado e 15 novas candidatas deste ano. “Vai ocorrer a passagem da faixa de uma rainha para outra no Mercado, e elas vão passear pelos ambientes daquele espaço gastronômico, artístico e cultural que simboliza a Nova Belém”, ressalta Meg Martins.

Essa programação no Mercado de São Brás vai contar com a presença de uma personagem muito especial: a atual Rainha das Rainhas. Ela é Lohanne Lima, do Clube do Remo, que conquistou o título máximo do concurso em 2025 ao desfilar com a fantasia “Parvati: a energia indiana do amor”.

Lohanne vai apresentar a faixa oficial do RR 2026 e, ainda, interagir com o casal Rolon Ho e Thaís Sousa, coreógrafos vencedores do quadro “Dança dos Famosos” do programa “Domingão do Huck”. Rolon e Thaís vão coordenar o desfile de apresentação das rainhas, que somente serão reveladas durante a programação no Mercado de São Brás ao público presente e a quem acompanhar tudo por meio da TV Liberal, das redes sociais do Grupo Liberal e pela Rádio Liberal.

Mercado de São Brás sediará a apresentação oficial das rainhas dos clubes sociais nesta terça (20) (Foto: Everaldo Nascimento / Arquivo O Liberal)

Nas águas

As rainhas vão contar na quinta-feira (22) com um desfile aquático pela orla da Belém de 410 anos. Elas sairão bem cedo, por volta das 7h, do Porto da Lancha Nemo, na avenida Bernardo Sayão, no bairro da Condor, em direção à aprazível Ilha do Combu.

As rainhas vão estar de maiô branco e com suas respectivas faixas. O Porto da Lancha Nemo funciona ao lado do Iate Clube do Pará, que teve entre seus dirigentes Romulo Maiorana, idealizador e fundador do Grupo Liberal. O Rainha das Rainhas teve edições memoráveis sediadas no Iate Clube.

Assim que as rainhas chegarem ao Combu, haverá novas emoções para as candidatas. Será servido às rainhas e equipes um café da manhã no restaurante Porto Combu. Em seguida, elas vão ter uma programação voltada para criação de conteúdos e imagens para redes sociais e Imprensa. Esse material servirá para que o público possa conhecer um pouco mais sobre cada uma das 15 rainhas.

O agito todo das rainhas integra uma sequência de atividades na preparação de cada uma delas para a grande noite do Rainha das Rainhas 2026, no dia 7 de fevereiro, no Hangar - Convenções & Feiras da Amazônia, com transmissão ao vivo da TV Liberal e cobertura de outros veículos de comunicação do Grupo Liberal.

As candidatas se empenham nos ensaios coreográficos, enquanto a equipe de estilistas, assessores e produtores, com apoio dos dirigentes dos clubes, esmera-se nos preparativos para o grande desfile. Após a apresentação oficial e o desfile aquático, elas farão uma série de visitas oficiais.

Uma dessas visitas ocorrerá na sede da Fundação Hemopa, que, este ano, criou o Rainha das Rainhas do Hemopa. Cada rainha vai ter um código, fornecido pela Fundação Hemopa para acompanhar a quantidade de doações. E aquela que conseguir o maior número de doadores, por meio desse código, vai ganhar o título de Rainha das Rainhas do Hemopa. A campanha busca incentivar as pessoas a doarem sangue, para salvar a vida de pacientes em unidades médicas.

A Rainha das Rainhas 2026 vai ganhar um carro zero km e as quatro princesas, prêmios valiosos. O concurso tem o patrocínio da Cervejaria Caribeña e do Grupo Revemar. Bem antes da noite do dia 7 de fevereiro, no Hangar, o Rainha das Rainhas 2026 já está agitando Belém.



