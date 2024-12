Rouanet nas Favelas é ampliado e destinará R$ 1 milhão para projetos culturais em Belém

O programa Rouanet nas Favelas, iniciativa do Ministério da Cultura (MinC) em parceria com o Instituto Cultural Vale e a Central Única das Favelas (Cufa), foi ampliado e seguirá promovendo a inclusão cultural nas periferias brasileiras. Belém está entre as cinco capitais contempladas na nova etapa do programa, que destinará R$ 1 milhão para projetos culturais na cidade em 2025.

Em solenidade no Museu de Arte do Rio de Janeiro (MAR), a ampliação do programa foi anunciada pela ministra da Cultura, Margareth Menezes, com a presença do presidente da Vale, Gustavo Pimenta, do diretor-presidente do Instituto Cultural Vale, Hugo Barreto, e da presidenta nacional da Cufa, Kalyne Lima.

“Estamos construindo um país em que a cultura é um direito, é uma ferramenta de emancipação, é fonte de renda, de pertencimento e de transformação. O Rouanet nas Favelas é mais do que um programa: é um convite para que os fazedores e fazedoras de cultura das favelas sejam protagonistas de suas histórias e de nossa cultura. Vamos juntos potencializar o fazer cultural das favelas e construir um Brasil mais criativo, justo e inclusivo”, declarou a ministra Margareth Menezes.

Resultados em Belém

Na primeira edição do programa, realizada em 2024, Belém foi contemplada com incentivos, distribuídos em ações culturais. Entre os projetos selecionados na capital paraense, destacaram-se:

• Cores do Pará - Colorindo Favelas de Belém (Artes Visuais - Empreendedorismo);

• Batalha de São Brás: Copa Paraense de Rimas (Música Regional);

• 1ª Feira Margem de Arte Gráfica da Amazônia Nortista (Artes Visuais - Exposição);

• Escola de Samba Mirim O Rancho do Amanhã (Artes Cênicas - Escola de Samba);

• Flor da Infância - O Boi na Rua (Artes Cênicas - Teatro Musical).

Essas ações fortaleceram a presença cultural nas comunidades, promovendo empreendedorismo e destacando as expressões artísticas locais.

Ampliação e novas metas

Para 2025, a iniciativa prevê mais R$ 5 milhões, com um investimento de R$ 1 milhão para cada cidade contemplada: Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Recife (PE) e Vitória (ES). Além do apoio financeiro, o programa oferecerá oficinas de capacitação e manuais para proponentes, facilitando o acesso aos recursos e a formalização dos projetos.

O presidente da Vale, Gustavo Pimenta, reforçou a importância da parceria público-privada para o sucesso do programa. “A Vale tem um propósito de melhorar vidas e transformar o futuro. Investir em cultura é uma das melhores formas de cumprir esse objetivo. Participamos desta celebração para reconhecer os projetos do programa Rouanet nas Favelas e anunciar nossa parceria para 2025. Esta iniciativa exemplifica a união entre público e privado, especialmente pelo seu contexto social”, afirmou.

O diretor-presidente do Instituto Cultural Vale, Hugo Barreto, destacou o impacto do programa. “São elementos fundamentais para a sustentabilidade e a evolução da civilização”. Já Kalyne Lima, presidenta nacional da Cufa, celebrou a inovação do programa. “A gente quer que o Brasil, de fato, promova justiça social e oportunidade para todas as pessoas”, concluiu.

As inscrições para a próxima edição do programa abrirão em março de 2025. Com a ampliação, espera-se que mais projetos culturais das periferias de Belém e das demais cidades continuem transformando vidas por meio da arte e da cultura.