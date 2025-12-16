Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Rossy War lança audiovisual de show gravado em festival de Belém em 2024

Registro da apresentação da cantora peruana na capital paraense celebra reencontro e estará disponível a partir desta quarta-feira, 17

O Liberal
fonte

Rossy War descreveu Belém do Pará como um 'lugar cheio de magia e encanto' (Divulgação/Rossy War)

A cantora peruana Rossy War, ícone da tecnocumbia e referência da música tropical latina, lança nesta quarta-feira, 17, o aguardado audiovisual de sua memorável apresentação no Festival Psica 2024. Realizado em dezembro na Cidade Velha, em Belém, o registro celebra o reencontro da artista com o público paraense e reforça o forte vínculo afetivo e musical que a capital construiu com sua obra desde os anos 1990.

Ao rememorar sua primeira visita à capital paraense, Rossy War descreveu Belém do Pará como um "lugar cheio de magia e encanto". Ela enfatizou a acolhida do público: “O público é extremamente acolhedor, valoriza e celebra sua cultura em todos os momentos. Embora eu já soubesse que minha música era popular na região, só ao chegar pude sentir a dimensão real do carinho do público”, afirmou a cantora.

Uma carreira pautada pela família e pela tecnocumbia

A trajetória artística de Rossy War teve início em 1984, no grupo peruano Los Bio Chips. Foi ali que ela conheceu o guitarrista e produtor Tito Mauri, que viria a ser seu parceiro tanto na vida pessoal quanto profissional. Nos anos 1990, a dupla fundou o projeto Rossy War e sua Banda Kaliente, período em que a tecnocumbia se consolidou e dominou as rádios em toda a América Latina.

O trabalho da artista é notavelmente marcado pelo caráter familiar e coletivo. Tony Mauri, filho do casal, atua como músico, compositor e produtor, sendo responsável pela sonoridade da banda. Katya Mauri, também filha, é cantora, bailarina e compositora, e divide o palco com os pais e o irmão. A banda, assim, segue como uma autêntica família musical, crescendo, amadurecendo e se reinventando ao ritmo contagiante da tecnocumbia.

A forte conexão com o Pará e a "Amor que Sentí"

No Pará, a obra de Rossy War cativou grande parte dos paraenses muito antes de sua primeira visita. Seus clássicos, como “Nunca Pensé en Llorar”, “Tonto”, “Amor Prohibido” e “Que Te Perdone Dios”, não apenas influenciaram gerações de artistas locais, mas também foram trilha sonora de inúmeras festas e presenças marcantes nas rádios da região. A cantora pisou em Belém pela primeira vez em 2022, durante o Festival Lambateria, ocasião em que conheceu os compositores Félix Robatto e Bruno Benítez, criadores da música “Amor que Sentí”, composta especialmente para ela.

Sobre essa experiência de se apresentar em Belém, Rossy War classificou-a como "única". "Desde o aeroporto até passear pela cidade, senti o carinho de pessoas que me seguiam desde crianças. Subir ao palco pela primeira vez foi emocionante. Ver o público cantando minhas músicas com tanta paixão me fez sentir profundamente abençoada", declarou a cantora.

Em dezembro de 2024, no Festival Psica, Rossy War apresentou oficialmente "Amor que Sentí" ao lado dos compositores. O clipe da canção, inclusive, foi recentemente lançado em seu canal no YouTube. A artista descreveu o momento da performance como "inesquecível". "Foi incrível dividir o palco com eles e receber o carinho do público e de tantos artistas locais", complementou.

Como e quando assistir ao audiovisual

Os fãs da Rossy War poderão assistir ao audiovisual de sua performance no Festival Psica 2024 a partir desta quarta-feira, 17, nos seguintes horários e plataformas:

  • YouTube: A partir das 14h (horário de Belém) / mediodía (horário do Peru).
  • Outras plataformas digitais: A partir das 02h da quinta-feira, 18 (horário de Belém) / 00h da quinta-feira, 18 (horário do Peru).

O registro audiovisual reforça o carinho da cantora pelo público paraense e celebra a profunda conexão que atravessa décadas, ritmos e gerações, solidificando o legado da "rainha da tecnocumbia" na região.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Rossy War

Show em Belém
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CULTURA

Cena Bis: Festival Psica tem mais de 70 atrações em sua 14ª edição

Se apresentaram no evento, artistas nacionais, internacionais e amazônicos, ocupando espaços simbólicos da cidade e fortalecendo o acesso gratuito à cultura

16.12.25 15h00

CULTURA

Xuxa vem a Belém para a turnê de despedida? Veja o que diz a assessoria

Vendas de ingressos já começaram, mas apresentações fora de São Paulo ainda não foram confirmadas

16.12.25 11h17

CONFUSÃO

Amiga de Ana Castela posta indireta para Virginia após influenciadora dublar áudio viral; veja

Até o momento a cantora sertaneja não se posicionou sobre a fala da amiga em publicação

16.12.25 10h36

RECONHECIMENTO

Norte faz história no HQMix 2025 e conquista quatro troféus no Oscar dos quadrinhos brasileiros

Premiação realizada em São Paulo reconhece, pela primeira vez em mais de 30 anos, três artistas nortistas na mesma edição

16.12.25 9h53

MAIS LIDAS EM CULTURA

VISH!

SBT substitui especial de Zezé Di Camargo por episódio inédito de Chaves

Troca ocorre após polêmica envolvendo declarações do cantor sobre a família Abravanel

17.12.25 0h02

arrependeu?

Zezé Di Camargo se desculpa com família Abravanel após vídeo com críticas ao SBT

Após receber críticas e ter a exibição de seu especial cancelado pelo SBT, o cantor se desculpou nesta terça-feira

16.12.25 19h02

CELEBRIDADES

Além de Stenio Garcia, confira 8 casais famosos que vivem ou viveram relacionamentos abertos

Will Smith, Luciano Szafir e Samara Felippo são algumas das celebridades adeptas a não-monogamia

20.03.25 12h33

GASTRONOMIA

Chef paraense é aprovado para a escola de gastronomia Le Cordon Bleu

Herlander Andrade é defensor árduo dos ingredientes e da biodiversidade amazônica

07.08.19 8h44

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda