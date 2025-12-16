Rossy War lança audiovisual de show gravado em festival de Belém em 2024

A cantora peruana Rossy War, ícone da tecnocumbia e referência da música tropical latina, lança nesta quarta-feira, 17, o aguardado audiovisual de sua memorável apresentação no Festival Psica 2024. Realizado em dezembro na Cidade Velha, em Belém, o registro celebra o reencontro da artista com o público paraense e reforça o forte vínculo afetivo e musical que a capital construiu com sua obra desde os anos 1990.

Ao rememorar sua primeira visita à capital paraense, Rossy War descreveu Belém do Pará como um "lugar cheio de magia e encanto". Ela enfatizou a acolhida do público: “O público é extremamente acolhedor, valoriza e celebra sua cultura em todos os momentos. Embora eu já soubesse que minha música era popular na região, só ao chegar pude sentir a dimensão real do carinho do público”, afirmou a cantora.

Uma carreira pautada pela família e pela tecnocumbia

A trajetória artística de Rossy War teve início em 1984, no grupo peruano Los Bio Chips. Foi ali que ela conheceu o guitarrista e produtor Tito Mauri, que viria a ser seu parceiro tanto na vida pessoal quanto profissional. Nos anos 1990, a dupla fundou o projeto Rossy War e sua Banda Kaliente, período em que a tecnocumbia se consolidou e dominou as rádios em toda a América Latina.

O trabalho da artista é notavelmente marcado pelo caráter familiar e coletivo. Tony Mauri, filho do casal, atua como músico, compositor e produtor, sendo responsável pela sonoridade da banda. Katya Mauri, também filha, é cantora, bailarina e compositora, e divide o palco com os pais e o irmão. A banda, assim, segue como uma autêntica família musical, crescendo, amadurecendo e se reinventando ao ritmo contagiante da tecnocumbia.

A forte conexão com o Pará e a "Amor que Sentí"

No Pará, a obra de Rossy War cativou grande parte dos paraenses muito antes de sua primeira visita. Seus clássicos, como “Nunca Pensé en Llorar”, “Tonto”, “Amor Prohibido” e “Que Te Perdone Dios”, não apenas influenciaram gerações de artistas locais, mas também foram trilha sonora de inúmeras festas e presenças marcantes nas rádios da região. A cantora pisou em Belém pela primeira vez em 2022, durante o Festival Lambateria, ocasião em que conheceu os compositores Félix Robatto e Bruno Benítez, criadores da música “Amor que Sentí”, composta especialmente para ela.

Sobre essa experiência de se apresentar em Belém, Rossy War classificou-a como "única". "Desde o aeroporto até passear pela cidade, senti o carinho de pessoas que me seguiam desde crianças. Subir ao palco pela primeira vez foi emocionante. Ver o público cantando minhas músicas com tanta paixão me fez sentir profundamente abençoada", declarou a cantora.

Em dezembro de 2024, no Festival Psica, Rossy War apresentou oficialmente "Amor que Sentí" ao lado dos compositores. O clipe da canção, inclusive, foi recentemente lançado em seu canal no YouTube. A artista descreveu o momento da performance como "inesquecível". "Foi incrível dividir o palco com eles e receber o carinho do público e de tantos artistas locais", complementou.

Como e quando assistir ao audiovisual

Os fãs da Rossy War poderão assistir ao audiovisual de sua performance no Festival Psica 2024 a partir desta quarta-feira, 17, nos seguintes horários e plataformas:

YouTube: A partir das 14h (horário de Belém) / mediodía (horário do Peru).

A partir das 14h (horário de Belém) / mediodía (horário do Peru). Outras plataformas digitais: A partir das 02h da quinta-feira, 18 (horário de Belém) / 00h da quinta-feira, 18 (horário do Peru).

O registro audiovisual reforça o carinho da cantora pelo público paraense e celebra a profunda conexão que atravessa décadas, ritmos e gerações, solidificando o legado da "rainha da tecnocumbia" na região.