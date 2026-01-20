Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Rosebush Pruning, de Karim Aïnouz, vai disputar o Urso de Ouro no Festival de Berlim

Estadão Conteúdo

Rosebush Pruning, do diretor brasileiro Karim Aïnouz, foi selecionado para a mostra competitiva do Festival de Berlim e disputará o Urso de Ouro, principal prêmio do evento. Em sua 76ª edição, o festival ocorre de 12 a 22 de fevereiro.

Segundo filme internacional da carreira do cineasta, Rosebush Pruning é uma sátira sobre as contradições da família tradicional. Ambientado em uma mansão na Catalunha, a trama acompanha uma família americana privilegiada e excêntrica, envolta em conflitos absurdos.

Isolados do mundo, os irmãos Jack, Ed, Anna e Robert usufruem da fortuna que herdaram, enquanto ignoram as demandas do pai cego. Quando Jack, o mais velho, anuncia que vai abandoná-los para morar com a namorada Martha, os laços de sangue implodem e mentiras começam vir à tona. A família passa a se desintegrar e os irmãos entram uma espiral de violência.

O longa conta com elenco estelar, com Callum Turner, Riley Keough, Jamie Bell, Lukas Gage, Elena Anaya, Tracy Letts, Elle Fanning e Pamela Anderson. A produção e distribuição é da Mubi.

O diretor brasileiro competiu pela última vez no Festival de Berlim com Praia do Futuro, em 2014. Ele, aliás, vive na cidade de Berlim há mais de quinze anos.

O mais recente longa de Aïnouz, Motel Destino, uma produção brasileira, estreou no Festival de Cannes em maio de 2024. No ano anterior, ele concorreu em Cannes com Firebrand, seu primeiro longa internacional. Anos antes, o elogiado A Vida Invisível venceu a mostra Un Certain Regard em Cannes, em 2019.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CINEMA

BERLIM

FESTIVAL

Rosebush Pruning
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

EVENTO

Cena Bis: Bloco Vai Safadão reúne milhares de pessoas e mistura ritmos no Circuito Mangueirão

Wesley Safadão, Léo Santana, Joelma, Nirah e Marcynho Sensação se apresentam no pré-Carnaval

20.01.26 10h35

EVENTO

Cena Bis: turnê 'Dominguinho' reúne João Gomes, Mestrinho e Jota.pê em show emocionante em Belém

Apresentação era bastante esperada na capital paraense

20.01.26 10h25

SAÚDE

Mariano, da dupla com Munhoz, sofre acidente e vai parar no hospital

Sertanejo precisa de pontos após corte com estilete

20.01.26 9h55

CULTURA

Instituto Regatão abre inscrições para o Programa Atiçamento Cultural no Baixo Amazonas

Com ciclos de formação em dança, gestão e acessibilidade, a iniciativa busca fortalecer organizações de base e promover a sustentabilidade de projetos culturais em Alter do Chão e região.

19.01.26 11h22

MAIS LIDAS EM CULTURA

grávida

Esposa de Pedro repudia episódio de assédio no BBB 26: 'Não posso ignorar o que aconteceu'

Rayne apagou registros ao lado de Pedro das redes sociais, retirou o nome dele da biografia no Instagram e declarou que não manterá contato com o ex-companheiro

19.01.26 14h18

CULTURA

Candidatas ao Rainha das Rainhas 2026 serão conhecidas hoje (20) no Mercado de São Brás

Apresentação oficial das representantes dos clubes sociais de Belém ocorre nesta terça (20), com programação começando às 18h, e marca a largada para a grande noite do concurso do Grupo Liberal, no Hangar, em 7 de fevereiro

20.01.26 8h00

CULTURA

Lauana Prado anuncia gravidez no palco uma semana após término com Tati Dias: 'Maior benção'

A revelação ocorreu ao lado dos pais e poucos dias após o término do noivado

19.01.26 8h46

eita!

Xanddy Harmonia é internado às pressas e tem show cancelado

O músico passará por observação médica nos próximos dias

19.01.26 23h37

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda