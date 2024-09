Rose Maiorana e Tarso Sarraf exibem as 'Cores da Fé', em Belém

O público de Belém vai poder contemplar, a partir do dia 7 de outubro, a exposição “Cores da Fé”, da artista plástica Rose Maiorana e do repórter fotográfico Tarso Sarraf. A mostra retrata as múltiplas e coloridas expressões da fé paraense no Círio de Nazaré, por meio da intervenção de pintura sobre fotografias. Além das obras, serão apresentadas imagens de Nossa Senhora de Nazaré customizadas pela artista Rose Maiorana.

O lançamento será na próxima sexta-feira, 4, a partir das 19h, na galeria de arte do CCBEU, localizada no bairro Batista Campos. A exposição ficará aberta para visitação do público de 7 de outubro a 4 de novembro, com entrada gratuita. O projeto tem o apoio cultural da Porte Engenharia, do Grupo Liberal, da Cerveja Caribeña e do CCBEU.

Técnica artística utiliza pintura sobre fotografia com uso de cores expressivas para destacar momentos significativos das celebrações (Foto de Tarso Sarraf sob intervenção de Rose Maiorana)

A artista plástica destaca que decidiu, com a proximidade do Círio, juntamente com Tarso Sarraf, unir os olhares sobre fé, devoção e tudo que envolve a romaria. Desta maneira, foi criada “Cores da Fé”.

“É um projeto lindo, que envolve o nosso Patrimônio Cultural Imaterial do Pará. Pintar cenas do Círio nas águas, nas ruas, na Basílica Santuário de Nazaré, é muito especial. Sempre que falo nas obras, eu me arrepio, porque, ao pintá-las, me desperta uma sensação boa. As imagens me tocam ao ver, por exemplo, a fé daquela mãe com seu anjinho, do fiel que leva uma casa na cabeça, entre tantas outras expressões de devoção” - Rose Maiorana, artista plástica.

Emoção

O repórter fotográfico Tarso Sarraf considera o Círio um momento especial para os paraenses, de união, fé e pertencimento. “A expectativa para essa exposição é muito grande, porque no Círio a cidade para, recebemos muitos visitantes. É algo que mexe com as emoções das pessoas”, comenta.

A exposição “Cores da Fé” envolve cenas marcantes de vários momentos da quadra nazarena, como a Trasladação, a motorromaria e registros dos romeiros que chegam de diversos municípios do Pará para acompanhar a programação da festividade.

Obras da exposição unem fotografia e artes plásticas, com cenas marcantes do Círio de Nazaré, incluindo a grande procissão e o Círio Fluvial (Foto de Tarso Sarraf sob intervenção de Rose Maiorana)

O processo criativo das peças é algo que emociona a artista plástica Rose Maiorana. “Pintar a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, das pessoas, dos barcos, rosas, da igreja é algo que reforça a minha fé e devoção. É um momento de profunda conexão com as minhas crenças”, revela Rose.

“Cores da Fé” é uma programação imperdível para quem deseja conhecer um pouco sobre o Círio de Nazaré sob o olhar de dois artistas amazônidas que levam a arte local para o mundo.

Serviço:

Exposição “Cores da Fé”

Data: de 7 de outubro a 4 de novembro;

Local: CCBEU – Travessa Padre Eutíquio,1309;

Horário: das 14h às 18h;

Entrada gratuita.