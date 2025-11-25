Rosalía virá ao Brasil para evento de novo álbum

A cantora Rosalía virá ao Brasil para uma ação especial de lançamento de seu novo álbum, Lux. A artista espanhola fará um evento com fãs e convidados no Rio de Janeiro, em 30 de novembro.

O evento oferecerá aos admiradores a oportunidade de escutar algumas músicas do disco Lux ao lado de Rosalía.

Para participar, o público interessado deverá acessar um link e responder à pergunta: "O que você perguntaria para Rosalía sobre 'Lux'?". As respostas mais criativas serão selecionadas, garantindo acesso ao evento exclusivo.

O Estadão já ouviu Lux. Intimista, o disco aposta em uma ópera-pop feita com a Orquestra Sinfônica de Londres e se distancia bastante do conceito de MOTOMAMI, álbum que colocou Rosalía no centro do mainstream e se tornou o primeiro álbum de um artista espanhol a estrear em primeiro lugar no Spotify.