Ronnie Von revela momento delicado que viveu após 30 dias internado

Ronnie Von revelou estar em um momento delicado após três procedimentos cirúrgicos e mais de 30 dias de internação. "Cheguei a chorar de dor", disse, em entrevista à coluna de Fábia Oliveira, do Metrópoles.

Dois dos procedimentos foram realizados no coração, segundo o apresentador. "Eu estava ótimo, porque é assintomático, mas estava com essa arritmia cardíaca grave. Eu não sentia nada", relatou, sobre o diagnóstico.

Ele explicou que a descoberta da arritmia e o primeiro procedimento foram mais tranquilos mas que, durante a checagem pós-operatória, foi descoberta outra arritmia, que o levou novamente até a mesa de cirurgia. "Foi um pós cirurgia horroroso, demorei para acordei, pesadelos, foi muito ruim. Mas o pior de tudo foi que, como eu estava com bexiga muito cheia, eles resolveram drenar a urina na mesa de cirurgia para continuar, mas colocaram uma sonda na uretra e, como eu tenho hiperplasia de próstata, forçaram a barra e acabaram atingindo a próstata. Quando acordei, urinei sangue."

Depois de dez dias com a sonda, ele realizou outra cirurgia, dessa vez na próstata. "Fui parar na UTI, mexe aqui e mexe ali, e conseguiram normalizar a situação. Fiquei mais 10 dias e a coisa foi somando até chegar um mês", completou.

Sobre a internação, ele afirmou que a experiência foi uma das mais difíceis de sua vida: "São dores insuportáveis."

Por fim, Ronnie falou de forma positiva sobre seu momento atual: "Estou me sentindo vivo (risos). Me sentindo melhor. Qualquer coisa é melhor do que o hospital, embora ele vá consertar você."