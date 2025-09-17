Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Ronnie Von revela momento delicado que viveu após 30 dias internado

Estadão Conteúdo

Ronnie Von revelou estar em um momento delicado após três procedimentos cirúrgicos e mais de 30 dias de internação. "Cheguei a chorar de dor", disse, em entrevista à coluna de Fábia Oliveira, do Metrópoles.

Dois dos procedimentos foram realizados no coração, segundo o apresentador. "Eu estava ótimo, porque é assintomático, mas estava com essa arritmia cardíaca grave. Eu não sentia nada", relatou, sobre o diagnóstico.

Ele explicou que a descoberta da arritmia e o primeiro procedimento foram mais tranquilos mas que, durante a checagem pós-operatória, foi descoberta outra arritmia, que o levou novamente até a mesa de cirurgia. "Foi um pós cirurgia horroroso, demorei para acordei, pesadelos, foi muito ruim. Mas o pior de tudo foi que, como eu estava com bexiga muito cheia, eles resolveram drenar a urina na mesa de cirurgia para continuar, mas colocaram uma sonda na uretra e, como eu tenho hiperplasia de próstata, forçaram a barra e acabaram atingindo a próstata. Quando acordei, urinei sangue."

Depois de dez dias com a sonda, ele realizou outra cirurgia, dessa vez na próstata. "Fui parar na UTI, mexe aqui e mexe ali, e conseguiram normalizar a situação. Fiquei mais 10 dias e a coisa foi somando até chegar um mês", completou.

Sobre a internação, ele afirmou que a experiência foi uma das mais difíceis de sua vida: "São dores insuportáveis."

Por fim, Ronnie falou de forma positiva sobre seu momento atual: "Estou me sentindo vivo (risos). Me sentindo melhor. Qualquer coisa é melhor do que o hospital, embora ele vá consertar você."

