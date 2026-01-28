Ronnie Von pede demissão da RedeTV! após mudanças internas e demissões na equipe

Ronnie Von decidiu encerrar seu vínculo com a RedeTV! na tarde desta terça-feira, 27, após ser informado de mudanças na estrutura do canal. A decisão veio depois da demissão de toda a equipe de produção do Companhia Certa, programa que ele comandava no horário noturno da emissora.

De acordo com informações divulgadas pelo colunista Flávio Ricco, do Portal Leo Dias, caso permanecesse no canal, o apresentador teria de seguir com uma nova equipe e outro diretor, cenário que o levou a concluir que seu ciclo na emissora havia chegado ao fim.

Relação com a equipe Pessoas próximas à produção afirmam que Ronnie Von ficou abalado com os desligamentos, incluindo o diretor Alexandre Petillo, além de redatores e produtores com quem mantinha uma relação próxima. Nos bastidores, o apresentador costumava definir o ambiente de trabalho como familiar, o que tornou a decisão ainda mais difícil.

Outro ponto de incômodo foi o horário de exibição do Companhia Certa, que ia ao ar após a meia-noite. O próprio apresentador recebia questionamentos frequentes de fãs sobre a escolha da faixa, considerada incompatível com o perfil do programa e de seu público.

Passagem pela emissora

Ronnie Von retornou à televisão aberta em 2022, quando assinou contrato com a RedeTV! para comandar o Manhã do Ronnie. Em 2024, após pedidos do público, passou a apresentar o Companhia Certa, atração noturna que mesclava entrevistas, conversas e debates culturais, tornando-se seu principal projeto no canal.

Durante a fase noturna, o programa recebeu convidados de destaque, como Pedro Bial, Leona Cavalli, e José Armando Vannucci, consolidando uma identidade própria, baseada em diálogo, sensibilidade e proximidade com o espectador, marcas registradas da trajetória do apresentador.

Reestruturação na RedeTV!

A saída de Ronnie Von acontece em meio a um amplo processo de reestruturação da emissora. Desde o fim do ano passado, quando Amilcare Dallevo Júnior adquiriu a participação de Marcelo de Carvalho, a RedeTV! vem promovendo mudanças administrativas, financeiras e editoriais, incluindo cortes de equipes e reformulação da grade.

Nos últimos meses, outros nomes conhecidos também deixaram o canal, evidenciando um momento de transição e redefinição de estratégias.

Carreira marcada pela história da TV

Com mais de seis décadas de trajetória artística, Ronnie Von é reconhecido como cantor, ator e apresentador. Ele iniciou sua carreira na televisão em 1966, à frente do programa O Pequeno Mundo de Ronnie Von, na Record TV, atração que teve papel fundamental na introdução de artistas ligados ao tropicalismo, como Gilberto Gil, Caetano Veloso, Gal Costa e Os Mutantes.

Na televisão, também marcou época com o Todo Seu, exibido pela TV Gazeta entre 2004 e 2019, além de projetos em outras emissoras e no ambiente digital. Aos 81 anos, o apresentador encerra sua passagem pela RedeTV! reafirmando uma postura coerente com sua história, a de quem prioriza vínculos humanos, autonomia criativa e respeito ao próprio público.