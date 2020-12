'Romeu e Julieta' em versão para internet é atração do Palco Virtual desta terça-feira, 15

Teatro e Dança

O Palco Virtual, do Itaú Cultural, apresenta “Romeu e Julieta Uma Leitura”, dos mineiros do Grupo Galpão, nesta terça-feira, 15, às 20h, ao vivo e on-line. A versão da peça de William Shakespeare é revista em forma de leitura, via Zoom, sob a direção de Gabriel Villela. Os ingressos gratuitos podem ser obtidos no Sympla. Após a leitura, o grupo participa de uma conversa com a plateia.

Protagonizado por Miá Mello, o espetáculo “Mãe Fora da Caixa” segue em cartaz em São Paulo, no Teatro das Artes com a novidade da transmissão on-line nas sessões na sexta-feira, 18, às 21h. Os ingressos on-line custam entre R$30 a R$250, e podem ser comprados pelo site sympla.com.br/teatrodasartes.

O espetáculo “O Ensaio Invisível”, do Coletivo de Teatro Off Off Broadway, aborda um futuro em que o contato físico foi banido, um grupo de pessoas se encontra clandestinamente para ensaiar uma maneira do teatro continuar existindo. A transmissão inicia às 20h, pelo Youtube, com sessões nos próximos sexta, sábado e domingo, 18, 19 e 20. É possível assistir interagindo mediante inscrição gratuita no Sympla.

O Grupo TAPA faz mais mais uma apresentação da Mostra de Repertório On-line no próximo sábado, 19, às 19h: “Uma Aventura Parisiense”, de Guy de Maupassant (1850-1893), via Zoom com ingressos pelo Sympla. A entrada custa R$20 e o público pode contribuir com outros valores para a campanha SOS TAPA.

Música

A Orquestra Ouro Preto se junta ao Grupo Pigmalião - Escultura que Mexe, na quinta-feira, 17, para apresentar o espetáculo "Um conto de Natal", que soma música e marionetes. A transmissão será ao vivo, direto da Igreja do Rosário, em Ouro Preto, a partir das 20h, também pelo Youtube da orquestra.

Na sexta-feira, 18, o cantor Anderson Moyses apresenta o show "Dezembros'', no Teatro Waldemar Henrique, com convidados especiais como Nazaré Pereira. Será um show musical e cênico com personagens e contação de histórias e danças contemporâneas. Ingressos disponíveis no Sympla.

Caetano Veloso vai dar o tom deste fim de ano com um presente aos brasileiros: a live especial “Vai ter Natal”, que será transmitida ao vivo no sábado, 19, pelo YouTube do artista e, simultaneamente, pelo Canal Like (530 da Claro) e pelo Canal do Cliente (500 da Claro). A partir das 21h, o baiano apresenta um repertório surpresa que vai incluir as músicas mais pedidas pelo público em suas redes sociais.

Joelma fará uma live no sábado, 19, intitulada “Minha Fortaleza”. O show terá transmissão ao vivo e gratuita pelo canal da artista no Youtube, a partir das 16h30. No repertório,

Nazaré Pereira realiza um show presencial de lançamento do novo álbum “Meus Caminhos, Meu Destino” na Estação Cultural de Icoaraci, no sábado, 19, às 19h. A artista será acompanhada pela banda O Velozes. O show terá as participações especiais de Luizinho Lins e Rodrigo Souza. Informações: (91) 98287-4107.

Jota Quest, Melim, Nando Reis, Mart’nália, Xande de Pilares e Mumuzinho serão atrações do "Energia para Cantar", programação de lives que a Enel Distribuição Rio e a Peck Produções realizam no sábado e domingo, 19 e 20, com transmissões ao vivo e gratuitas pelo canal da Enel Brasil no Youtube (https://www.youtube.com/enelbrasil), entre às 17 e 21h.

A Escola de Música da Universidade Federal do Pará (EMUFPA) promove o 47o Encontro de Artes de Belém (Enarte), que segue até sexta-feira, 18. O evento promove palestras, mesas-redondas, entrevistas e apresentações musicais. A programação ocorre em formato on-line com inscrições gratuitas pelo link www.even3.com.br/enarte2020. Informações no site www.emufpa.ufpa.br.

O Festival MANA 2.0 continua até o próximo sábado (19), com shows, painéis de debate, oficinas, videoclipes e projeções mapeadas nos centros urbanos do Brasil de mulheres da Amazônia e de outras partes do Brasil, além de shows com Nic Dias e Bruna BG, MC Tha, Keila e Tulipa Ruiz. Este ano, o evento gratuito homenageia Dona Onete e terá formato on-line com transmissão pela plataforma twitch.tv/festivalmana.

O grupo de KPop Blackpink e o YouTube Music estão se unindo para "The Show”, a primeira experiência de um concerto global com transmissão ao vivo, apresentada pela plataforma. Ingressos à venda. A apresentação será no dia 28 de dezembro, às 2h da madrugada (horário de Brasília), pelo canal do grupo: youtube.com/BlackPinkOfficial.

Cinema

A série Cinema #EmCasaComSesc, do Sesc São Paulo, apresenta nesta semana a 21ª Retrospectiva do Cinema Brasileiro com títulos lançados no último ano, como “Alice Júnior”, “Diz A Ela Que Me Viu Chorar”, “Meu Amigo Fela”, “Nóis Por Nóis” e “Vaga Carne”, além da mostra em homenagem ao diretor Leon Hirszman e da programação especial de filmes brasileiros com os documentários "Eu Não Sou Seu Negro" e "Bakosó - Afrobeats de Cuba" e a ficção "Olhe Pra mim", pelo Cine África. Os filmes podem ser assistidos gratuitamente na plataforma sescsp.org.br/cinemaemcasa.

A 15ª edição do Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo segue até a quarta-feira, 16, em formato on-line, gratuito e disponível no site festlatinosp.com.br. Estão sendo exibidos 36 filmes representando 15 países da América Latina e Caribe: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Equador, Honduras, México, Panamá, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela.

A 15ª edição do Fest Aruanda do Audiovisual Brasileiro segue em formato on-line até a quinta-feira, 17, com a exibição e mostra competitiva de longa-metragens. O evento ocorre presencialmente em João Pessoa, na Paraíba, com transmissão pelo site festaruanda.com.br.

O Centro de Estudos Cinematográficos (CEC) promoverá uma live sobre o projeto "Telas em Movimento", que visa democratizar o acesso ao cinema nas periferias de Belém. Será na quinta, 17, com a jornalista, atriz, cineasta e idealizadora do projeto Joyce Cursino, sob a mediação do coordenador do CEC, Marco Antonio Moreira, com transmissão pelo Instagram @centrodeestudosdecinema, a partir das 20 h.

A 2ª edição da Marvel Run chega ao Brasil em formato virtual, e os participantes de todo o país terão três semanas para completar o percurso. Com a proposta de unir o esporte e entretenimento, a edição de 2020 será inspirada no filme Viúva Negra, da Marvel Studios, que chega em breve nos cinemas. Esta é a primeira corrida virtual da Marvel da América Latina e ocorre no Brasil até 12 de dezembro.

A Liga do Natal – Uma Aventura no Rio é uma série que conta as aventuras do Papai Noel e sua família no Rio de Janeiro. Cada episódio traz uma narrativa ficcional entremeada por quadros educativos sobre inclusão digital, diversidade, curiosidades científicas, culinária, construção de brinquedos e enfeites sustentáveis. O último episódio vai ao ar no próximo sábado, 19, a partir das 14h, na InterTV (afiliada da Globo no RJ), e às 18h, no YouTube Liga do Natal.

O Itaú Cultural apresenta a mostra Cine Curtinhas no site itaucultural.org.br, até o próximo domingo, 20. A programação traz sete curtas-metragens brasileiros feitos por meio das mais diversas técnicas de animação – das tradicionais às digitais. Entre os destaques estão “Diário de Areia” e “O Malabarista”, premiados em festivais nacionais e internacionais. Todos os filmes terão legendas e interpretação em Libras.

A 9ª edição do Cinecipó, festival do filme insurgente, ocorre até 28 de dezembro e conta com duas oficinas online e gratuitas em sua programação. O crítico e professor Juliano Gomes ministra o curso “Crítica Reparadora: Práticas Implicadas” e Renato Vallone fica à frente das aulas de “Cinema de Montagem”. Para acessar a programação, entre no site cinecipo.com.br.

Até 30 de dezembro, a Mostra Cinema e Reflexão, do Cine CPFL, programação do Instituto CPFL, reúne filmes com o tema “Diferentes visões de autores brasileiros”, tais como: “A Parte do Mundo Que Me Pertence”, de Marcos Pimentel; “Canções em Pequim”, de Milena de Moura Barba; “Dias Vazios”, de Robney Bruno Abreu; “Meu Nome é Daniel”, de Daniel Gonçalves (com audiodescrição e Libras); “Nóis por Nóis”, de Aly Muritiba e Jandir Santin; “Uma Carta Para Ferdinand”, de Anderson Dresch e Fabio Cabral; e “Um Casamento”, de Mônica Simões. Os longas estão disponibilizados na plataforma Looke, com acesso gratuito pelo endereço mostracinemaereflexao.com.br. Além dos filmes, a programação promove lives com alguns cineastas.

Literatura, Culinária e Arte

Nesta terça-feira, 15, o site do Itaú Cultural (www.itaucultural.org.br) disponibiliza a publicação virtual de 154 obras de artistas selecionados de vários estados brasileiros, no segmento artes visuais, da série de editais de emergência Arte Como Respiro. Ela fica disponível para visualização até 15 de março de 2021.

A programação infantil do Itaú Cultural segue com atividades on-line e gratuitas a partir das 11h, no site itaucultural.org.br e no canal da instituição no Youtube. Nesta terça-feira, 15, o artista visual Gustavo de Magalhães usa a técnica kirigami para criar o rosto de um monstrinho de papel com movimento nos olhos e na boca. E na quarta-feira, 16, o público vai aprender a fazer peteca de pano em casa.

A Casa da Cultura de Canaã dos Carajás promove palestra e oficina para ensinar a fabricação dos brinquedos de miriti, ambos com transmissão via Whatsapp, às 20h. Na segunda-feira, 14, a pesquisadora Jaqueline Souza, da Universidade Federal do Pará (UFPA), fará palestra sobre o assunto; e a oficina ministrada pelo artesão Ivan Teixeira acontecerá entre as próximas terça e sexta-feiras, 15 e 18, com direito a certificado. Informações: (94) 99160-8186 e 99220-3451.

O Itaú Cultural apresenta a exposição virtual “Fotografia Modernista Brasileira”, com um recorte de 70 obras assinadas por 25 artistas que integram a Coleção Itaú Cultural. As imagens reúnem trabalhos realizados entre os anos 40 e 70 e reforçam a ruptura formal, promovida pelo modernismo fotográfico, com as normas tradicionais. A mostra está disponível gratuitamente na plataforma Google Arts & Culture.

Allyster Fagundes traz a beleza da cena drag queen aliada aos mistérios do fundo das águas para a exposição "Revérbero", que está aberta à visitação até 3 de janeiro, na galeria Theodoro Braga, no Centur. Com curadoria do professor e artista Orlando Maneschy, a exposição é composta por uma série de vídeos-performance, fotografias, pinturas e de um acervo de objetos pessoais.

Nos próximos sábado e domingo, 19 e 20, o Itaú Cultural apresenta mais 31 poetas de vários estados na edição de poesia surda do Festival Arte como Respiro. Os vídeos com as poesias interpretadas em Língua Brasileira de Sinais (Libras) ou em Visual Vernacular (VV ou Libras 3D), serão disponibilizados no site www.itaucultural.org.br, sempre às 17h, e ficarão disponíveis por 15 dias.

Editais, Cursos e Concursos

O Prêmio Barco a Vapor, iniciativa internacional da Fundação SM, está com inscrições abertas para a 17a edição, até 31 de janeiro. O prêmio valoriza obras inéditas de autores brasileiros de literatura infantil e juvenil nos gêneros romance ou novela. O objetivo é revelar autores, estimular a criação literária e levar textos de qualidade aos jovens leitores de vários países. Informações e inscrições pelo site https://barcoavapor.smeducacao.com.br/ .

O Festival Internacional de Documentários está com as inscrições abertas até 18 de dezembro para a 26ª edição, que será entre 8 e 18 de abril de 2021. Inscrições e regulamento disponíveis no site etudoverdade.com.br. O festival é reconhecido pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos EUA como evento classificatório para o Oscar.

O World Class Competition, maior campeonato de coquetelaria do mundo, retoma a 12ª edição da etapa nacional e abre nova oportunidade em formato digital para competidores de todo o Brasil, que podem se inscrever e se juntar ao time de selecionados, pré-aprovados anteriormente no primeiro desafio. O regulamento completo da etapa nacional do World Class Brasil, a ficha de inscrição e todos os detalhes da competição precisam ser solicitados através do e-mail br-dba@msxi.com. Os competidores devem, entre outras obrigações, gravar um vídeo de até 2 minutos reproduzindo uma receita e postar no feed do perfil pessoal no Instagram até o dia 20 de dezembro.

As Inscrições para o I Concurso de Pintura em Tela Unimed Belém estão abertas até 25 de dezembro e são divididas por categorias: Cooperados e Não Cooperados da Unimed Belém, sendo a categoria cooperados, constituída por médicos sócios da Unimed Belém, e a não cooperados, composta por clientes, não clientes, e colaboradores da Unimed Belém. As obras vencedoras poderão fazer parte da decoração interna do novo Hospital da Rede Unimed Belém e serão premiadas em dinheiro, com valores que variam de 2 mil a 7 mil reais. Mais informações no site unimedbelem.com.br.