Romero Britto é flagrado tentando salvar carro de reboque em Miami; assista ao vídeo

O artista plástico Romero Britto foi flagrado no momento em que tentava evitar que seu novo carro, um Bentley Continental GT Speed, fosse rebocado pela polícia de Miami. Apesar das tentativas, o veículo de luxo acabou sendo levado pelos agentes dos Estados Unidos. Veja o vídeo:

Em uma segunda postagem, ela detalha o que presenciou: "Eu passei, vi o carro sendo guinchado e falei: 'Olha o carro do Romero Britto sendo guinchado'. Em 5 segundos aparece ele correndo saindo de um restaurante".

Vale destacar que o Bentley é o mais novo carro de Romero Britto. Ele mostrou o veículo personalizado, pintado com uma estampa do próprio artista, em um vídeo que compartilhou no Instagram. "BRITTO x Bentley", escreveu o brasileiro na legenda.

