Romana Novais mostra treino para gestantes

Na tarde desta terça-feira (20), a médica Romana Novais, que vive sua segunda gestação com o marido Alok, mostrou aos seguidores como é importante se manter ativa.

A médica resolveu compartilhar, por meio do stories do Instagram, um treino para glúteos especifico para gestantes e surpreendeu com a habilidade.

Romana está grávida de seis meses e aparece colocando toda sua força para jogo em uma sequência onde levanta e fecha as pernas enquanto se posiciona de lado.