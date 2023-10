Rodrigo Teaser volta a Belém com o 'Tributo ao Rei do Pop' em homenagem a Michael Jackson

Considerado um dos melhores covers de Michael Jackson do mundo, o brasileiro Rodrigo Teaser volta à capital paraense para dois shows no Theatro da Paz, nos dias 03 e 04 de novembro, às 20h. O espetáculo “Tributo ao Rei do Pop” é uma grande homenagem ao ícone da música pop mundial.

Rodrigo Teaser é conhecido por recriar com maestria os icônicos movimentos de dança, a voz e o carisma do Rei do Pop, sendo reconhecido pela Sony Music como o melhor intérprete do rei do pop. O artista esteve no início deste ano para apresentações no Circo Mirage.

Com uma grande produção, Rodrigo Teaser se apresenta com uma banda ao vivo, efeitos especiais, jogo de luzes, bailarinos, os arranjos e 31 trocas de figurinos. O show tributo passa por grandes clássicos como "Billie Jean", "Thriller", "Beat it", "Smooth Criminal" e "Black or White", entre outras faixas que estão no vasto repertório desta homenagem.

As músicas são interpretadas ao vivo, na voz de Rodrigo, que atualmente apresenta o maior show do mundo em tributo a Michael Jackson. A fidelidade ao original é um dos fatores que impressionam o público que assiste as apresentações.

O artista já se apresentou no Rock in Rio duas vezes, na mesma edição. Ele também foi o único brasileiro a participar do Festival DNY Mesta Kladna da República Tcheca, para um público de cerca de 15 mil pessoas, se apresentou duas vezes no maior programa do Chile, além de lotar casas de shows no Brasil e no exterior. Rodrigo já fez shows ao lado de artistas consagrados como Ivete Sangalo, Seu Jorge e Claudia Leitte. Em junho de 2021, o artista apresentou o Tributo no palco do Tom Brasil, em formato de live, no mês que homenageia 12 anos sem Michael Jackson.

Desde criança, Rodrigo Mattos, atualmente com 42 anos, mostrava um talento excepcional para a arte. Nascido no início dos anos 80, em Guarulhos, na Grande São Paulo, durante a explosão do pop, se encantou com Michael Jackson com apenas nove anos de idade. Naquela época começou a imitar o Rei do Pop e chamar atenção em festinhas de criança e apresentações para amigos e familiares.

As imitações começaram na infância, incentivadas pela mãe, que o achava tímido, mas foi na adolescência que Rodrigo decidiu transformar a paixão em profissão. Ele começou a estudar dança, canto e a fazer figurinos, e logo se viu no palco. Durante esse processo, Rodrigo até tentou uma carreira na área de informática, mas durou apenas três meses. Aos 18 anos, ele decidiu que as imitações se tornariam sua profissão, com shows cada vez mais elaborados e, muitas vezes, produzidos por ele mesmo.

Passados 20 anos, ele mantém o mesmo ritual de transformação daquela época. As viagens, no entanto, são mais longas e os shows mais lotados. Curiosamente, foi a morte do cantor que mostrou a ele um novo lugar para ocupar.

“Minha primeira reação foi largar tudo, não queria mais fazer isso. Peguei todos os figurinos e falei ‘bota fogo'. Comecei a receber muita ligação de TV, rádio, jornal, nunca tinha recebido tanta atenção. Eu me senti meio me prostituindo. Não me senti bem", declarou Rodrigo, que na época tinha ingresso para um dos shows de Michael em Londres.

O sonho era conhecer o ídolo e mostrar a homenagem para ele. Entretanto, isso foi interrompido com a morte de Michael Jackson, no dia 25 de junho de 2009. "Sempre fiz isso com a intenção, de alguma forma, chegar até ele (Michael Jackson), de ter a oportunidade de chegar e falar 'você mudou minha vida'. Mas comecei a conversar com as pessoas e entendi que eu poderia ter um lugar nisso tudo. Não ocupar o lugar de Michael, que sempre será dele, mas que existe lugar para mim como cover e assim manter viva a sua memória”, reflete.

Compositor, cantor e dançarino, Rodrigo mantém Michael Jackson vivo nos corações dos fãs. Esse amor e dedicação o tornaram um dos profissionais mais respeitados do ramo, o que o levou até Lavelle Smith, bailarino e coreógrafo do próprio Rei do Pop por muitos anos. Lavelle dirige Rodrigo no show "Tributo ao Rei do Pop". Essa parceria já foi levada a vários países.

Lavelle Smith não é a única pessoa da banda original de Michael com quem Rodrigo trabalhou. Em uma turnê recente, Jennifer Batten, ex-guitarrista do Rei do Pop, se juntou a Rodrigo Teaser e Lavelle. O grupo lotou todos os locais onde se apresentou. Os shows foram registrados em um DVD como uma emocionante homenagem aos 10 anos sem o ídolo mundial.

Serviço:

Espetáculo “Tributo ao Rei do Pop” por Rodrigo Teaser

Datas: dias 03 e 04 de novembro

Horários: às 21h

Ingressos à venda na bilheteria do Theatro da Paz e por meio do site: www.ticketfacil.com.br.

Plateia, varanda, frisas e camarotes de primeira ordem: R$380 • Inteira | R$190 • Meia solidária (1kg de alimento não perecível)

Camarotes de segunda ordem e galeria: R$340 • Inteira | R$170 • Meia solidária (1kg de alimento não perecível)

Paraíso: R$200 • Inteira | R$100 • Meia solidária (1kg de alimento não perecível)

Proscênio PCD: R$190 • Meia

Dúvidas e informações sobre venda de ingressos: (91) 98590-3523.

E-mail: bilheteriatdapaz@gmail.com