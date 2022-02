Rodrigo Teaser apresenta tributo a Michael Jackson em Belém

Chega a Belém, mais uma vez, o show em tributo a Michael Jackson, interpretado por Rodrigo Teaser, um dos principais e mais conhecidos intérpretes do artista no Brasil. A expectativa cresce à medida que se aproxima a data da apresentação, hoje, sexta-feira, 18, e Rodrigo conta como tudo aconteceu até chegar a esse momento de sua carreira.

Tendo começado aos nove anos de idade, o menino tímido despertou a curiosidade da mãe que percebeu o quanto ele gostava de dançar e o incentivou. “Tudo começou de forma despretensiosa, mas como fã, a obra do Michael abriu os meus olhos para arte. Me apaixonei pelo palco, naquelas apresentações quando era criança”, conta o cantor.

Um de seus diferenciais, afirma Rodrigo, é manter as apresentações fiéis à obra do Rei do Pop. “Sempre tive essa preocupação de manter tudo igual à obra dele (Michael Jackson), tanto é que o próprio coreógrafo do Michael gostou e aprovou o que fazíamos e entrou para a equipe”, comenta. Lavelle Smith foi bailarino e coreógrafo do artista por anos. Atualmente, ele dirige Rodrigo nos shows.

A iniciativa do Mirage Circus foi tão bem recebida pelo público que em poucos dias da abertura das vendas, os ingressos foram esgotados. Rodrigo convida o público a assistir a apresentação e afirma que quem ainda não teve a oportunidade de ir anteriormente, pode se surpreender com toda a produção. Haverá figurinos ricos em detalhes, diversos efeitos especiais, comuns nos shows do Astro do Pop, um elevador cênico que também trará muita emoção ao dia.

Este ano, completam-se 13 anos da morte de Michael Jackson, e ainda hoje, o seu legado permanece e é passado entre gerações. Recentemente, Rodrigo Teaser gravou um dvd com uma série de apresentações em homenagem ao artista. Uma das presenças mais significativas nesses shows foi a ex-guitarrista do Rei do Pop, Jennifer Batten que se apresentou ao lado de Rodrigo. Juntos, eles lotaram as casas de show que passaram.

CONFIRA A APRESENTAÇÃO DE RODRIGO AQUI:

Ao ser questionado sobre como é levar adiante o legado de Michael, o intérprete conta que além de realizar o tributo, o coração de fã também fala alto. “É uma responsabilidade muito grande, porque o Michael é um artista tão imortal que até hoje, nos nossos shows, além da presença do público mais velho, há também muitas crianças vestidas do artista. Eu lido com emoções e entendo essa responsabilidade de entregar o que esperam”, relata.

O paulista ainda conta da dificuldade presente em manter o espetáculo fiel à obra do músico. “A obra do Michael é difícil! O que faz o meu trabalho ser reconhecido é o respeito à obra que buscamos trazer. Muitos por encontrar essa dificuldade, adaptam algumas coisas e mudam outras, mas nós trabalhamos muito e temos a preocupação de manter tudo fiel ao original”, relata ele.

Rodrigo se apresenta como um dos principais nomes no que diz respeito às apresentações em tributo a algum artista. Com a agenda lotada e fazendo shows em diversos lugares do Brasil ele traz, pela terceira vez, essa experiência que os fãs do Astro do Pop não perdem por esperar, segundo o próprio.

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)