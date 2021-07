Rodrigo Hilbert é vacinado e seguidores fazem piadas: 'O olhar de quem fez a seringa'

Rodrigo Hilbert, 41, compartilhou uma foto de sua vacinação contra a covid-19 nesta terça-feira, 6. Além de comoção, o momento também acabou gerando uma série de piadas entre usuários do Twitter.

O apresentador do GNT carrega a fama de multitarefa. Além de ator e modelo, ele também é chefe de cozinha e marceneiro, e viralizou recentemente com a notícia de que também construiu a capela onde casou com Fernanda Lima. Usuários das redes sociais logo transformaram as habilidades do apresentador em piadas sobre a vacina.

Veja algumas:

O homem produziu a vacina, construiu a seringa mas não foi capaz de se autoaplicar a dose, é uma lembrança de que todos precisamos de ajuda em algum momento. Vacina is only real when is shared — sommelier de pantufas (@LePinoPepino) July 6, 2021

Ele pediu pra uma enfermeira aplicar pra tirar a foto e estimular a campanha de vacinação. NÃO ERRA UMA — Cara com foto de anime SHAMEFUL DISPLAY (@nonamelasts) July 6, 2021

o olhar de quem fez a seringa, a dose da vacina, transportou e foi professor da enfermeira na faculdade — vai responder não, puta? (@PutinTropical) July 6, 2021

Rodrigo, muito feliz que você conseguiu tomar a vacina, mas admito que estou decepcionado que você não fez ela do zero no Tempero de Família pra gente poder reproduzir em casa. — Nico Garoférias (@NikoGarofalo) July 6, 2021