Rock in Rio: venda geral de ingressos começa nesta quinta-feira (23/05); confira valores

Na noite desta quinta-feira (23/05), às 19h, inicia a venda geral dos ingressos para o Rock in Rio 2024. Os ingressos serão disponibilizados exclusivamente no site da Ticketmaster.

Na última segunda-feira (20), o festival vendeu, em menos de 3 horas, os 300 mil ingressos que foram disponibilizados na pré-venda. De acordo com a organização do evento, esse tempo foi um marco, já que foi a primeira vez que essa quantidade de ingressos esgotou tão rápido.

Os ingressos custam R$ 795 (inteira) e R$ 397,50 (meia-entrada). Clientes que utilizarem cartões de crédito específicos terão descontos na compra, podendo parcelar em até 8x sem juros

O Rock in Rio 2024 marca os 40 anos do início do festival e vai acontecer nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro no Parque Olímpico, localizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O festival contará com atrações internacionais e nacionais, incluindo:

Travis Scott, 21 Savage, Ludmilla e Matuê no dia 13

Imagine Dragons, OneRepublic, Zara Larsson e Lulu Santos no dia 14

Avenged Sevenfold, Evanescence e Journey no dia 15

Ed Sheeran, Charlie Puth, Joss Stone e Jão no dia 19

Katy Perry, Karol G, Cyndi Lauper e Ivete Sangalo no dia 20

Programação ainda não anunciada para o dia 21

Shawn Mendes, Akon e Ne-Yo no dia 22

Além disso, o festival terá o "Dia Brasil" no dia 21 de setembro, com apenas atrações nacionais de diversos gêneros, como: sertanejo, rap e samba.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)