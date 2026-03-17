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Rock In Rio anuncia Sepultura, Machine Gun Kelly e mais; confira nomes

Palcos Mundo e Sunset estão completos para os dias 4 e 5 de setembro com nomes como Rise Against, The Hives e Bad Omens

Estadão Conteúdo

O Rock In Rio 2026 anunciou a inclusão de novos artistas na programação do festival, como Sepultura e Machine Gun Kelly, completando os line-ups dos palcos Mundo e Sunset para os dias 4 e 5 de setembro. As novas atrações se juntam a outros nomes já divulgados para a edição de 2026 do evento.

Palco Mundo terá Rise Against, The Hives e Nova Twins em 4 de setembro

Três novas atrações foram confirmadas para o Palco Mundo no dia 4 de setembro. A banda Rise Against, representante do punk rock com letras de ativismo e temas políticos, fará sua primeira apresentação no festival.

A eles se junta The Hives, grupo sueco de garage rock que tem ganhado destaque. Em sua estreia no Rock In Rio, a banda retorna ao Brasil menos de um ano após abrir shows do My Chemical Romance no País.

Completando a lista para a abertura do Palco Mundo no dia 4, o duo britânico Nova Twins chega ao Brasil pela primeira vez. A sonoridade do grupo mescla rock, punk e influências eletrônicas.

Machine Gun Kelly e Sepultura sobem ao Palco Mundo em 5 de setembro

O Palco Mundo receberá Machine Gun Kelly no dia seguinte, 5 de setembro. Além de músico, o artista interpretou o baterista Tommy Lee, do Mötley Crüe, no filme que narra a história da banda The Dirt. O americano fará sua primeira performance no evento com músicas de sua fase pop-punk.

Os titãs do Sepultura também se apresentarão nesta data. Um dos maiores nomes do metal nacional e um dos principais representantes do gênero no exterior, a banda tocará no Rock In Rio como parte de sua turnê de despedida.

Palco Sunset em 4 de setembro com Capital Inicial, Detonautas e Di Ferrero

O Palco Sunset em 4 de setembro contará com Capital Inicial, que convida Dado Villa-Lobos para uma performance. A parceria tem como objetivo prestar homenagem a Renato Russo, revivendo clássicos da música nacional.

Em sua estreia no festival, a banda Hot Milk chega com composições que trazem influências do rock alternativo, pop e referências eletrônicas.

Outra colaboração confirmada é a de Detonautas, que convida Biquini para uma apresentação. O show abarcará sucessos do rock nacional.

Di Ferrero ficará a cargo da abertura do palco. Seu setlist promete incluir canções de sua carreira solo, além de trabalhos realizados com o NX Zero.

Bad Omens, Poppy, Black Pantera e Malvada no Palco Sunset em 5 de setembro

Após uma estreia marcante no Brasil em outubro de 2024, a banda Bad Omens retorna ao País para tocar pela primeira vez no Rock In Rio em 5 de setembro. Em posição de headliner, o grupo de metalcore trará sua sonoridade que mescla letras emotivas e melodias pesadas.

A artista Poppy, conhecida pela potência do metal, também fará sua estreia no festival. Com guturais expressivos, a cantora ainda mistura pop e experimentalismo em suas músicas.

O trio Black Pantera convida Nervosa para uma performance que unirá peso e precisão.

O início do dia será com Malvada, que convida Day Limns. A proposta do show é apresentar músicas das mais diversas vertentes do rock contemporâneo.

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