O Liberal chevron right Cultura chevron right

Rock in Rio anuncia J Balvin, Pedro Sampaio e mais 15 artistas; veja lista

O Rock in Rio 2026 já teve parte de seu line-up divulgado

Estadão Conteúdo
fonte

Rock in Rio (Reprodução)

O Rock in Rio confirmou mais 17 nomes que vão fazer parte do line-up da edição de 2026 nesta quinta-feira, 12. Dentre as atrações, está o colombiano J Balvin, o carioca Pedro Sampaio e mais um grupo de k-pop, o Nexz.

J Balvin e Pedro se apresentam no dia 12 de setembro, dia em que a banda Maroon 5 é headliner. Os dois também estiveram no The Town no ano passado e Balvin chegou a convidar o brasileiro para o palco.

Já o Nexz é atração no dia 11 de setembro, data do show do Stray Kids. É a primeira vez que o grupo de k-pop se apresenta no Brasil.

Outros grandes nomes brasileiros também foram confirmados em shows feitos em parceria. Dentre eles, está Vanessa da Mata, Gilsons, Daniela Mercury e Criolo. Veja as atrações confirmadas nesta quinta, 12, abaixo.

As novas atrações do Rock in Rio 2026

7 de setembro

Palco Sunset

Vanessa da Mata convida Rubel

11 de setembro

Palco Mundo

Nexz

Palco Sunset

PJ Morton, tecladista do Maroon 5 Os Garotin convidam Duquesa Jota.pê convida Luedji Luna e Zaynara

12 de setembro

Palco Mundo

J Balvin Pedro Sampaio

Palco Sunset

Gilsons convidam Daniela Mercury e Olodum Criolo, Amaro Freitas e Dino DSantiago

Quando será o Rock in Rio 2026?

O Rock in Rio ocorre nos dias 4, 5, 6, 7, 11,12 e 13 de setembro na Cidade do Rock, na zona oeste do Rio de Janeiro. A primeira modalidade de ingressos, o Rock in Rio Card, já está esgotada. A produção do festival ainda não anunciou a data para a abertura da venda geral de ingressos.

Artistas já confirmados para o Rock in Rio 2026

O Rock in Rio 2026 já teve parte de seu line-up divulgado. O dia mais completo até o momento é o 7 setembro. Nesta data se apresentam Elton John, Gilberto Gil, Jon Batiste e Luísa Sonza, no Palco Mundo, e Laufey, Péricles e Roupa Nova com Guilherme Arantes no Palco Sunset. O DJ Fatboy Slim se apresenta nesta mesma data, no Palco New Dance Order. Agora, Vanessa da Mata e Rubel também são atrações no Palco Sunset no dia 7.

O Foo Fighters, por enquanto, é a única atração divulgada para 4 de setembro. No dia 5 de setembro já estão confirmadas as bandas Avenged Sevenfold e Bring Me the Horizon. No dia 11 de setembro, estão anunciados Stray Kids, Jamiroquai, Alok, Hwasa e Nexz. No dia 12 de setembro sobem ao palco Maroon 5, Demi Lovato, Mumford & Sons, J Balvin, Pedro Sampaio e João Gomes e Orquestra Brasileira.

