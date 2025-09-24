Capa Jornal Amazônia
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Roça formada, surpresa para os infiltrados e tretas marcam 'A Fazenda'

Estadão Conteúdo

Essa terça-feira, 23, na Fazenda 17, contou com a primeira formação da Roça e uma surpresa para os infiltrados, que agora integrarão o elenco principal do reality. O dia também contou com as primeiras discussões acaloradas entre participantes.

Os infiltrados Matheus Martins e Carol Lekker foram mantidos após inúmeros pedidos de internautas para que ficassem. Carol também expressou sua vontade de integrar o reality permanentemente na segunda-feira, quando contou sobre ser infiltrada para Kathy Maravilha.

A novidade não a impediu de ser colocada na Roça. Além dela, Fabiano Moraes, Dudu Camargo e Gabily fazem parte da primeira eliminação do programa. Nesta quarta-feira, 24, eles participarão da Prova do Fazendeiro, que concede uma chance de escapar da eliminação por voto popular.

Carol foi colocada na berlinda por Rayane Figliuzzi, com quem protagonizou uma briga durante a tarde. Fabiano, por sua vez, foi votado pela sede. Ele puxou Dudu e Gabily entrou na eliminação por meio do Resta Um.

A formação da Roça não acalmou os peões, que protagonizaram discussões antes e após o programa ao vivo.

A primeira foi entre Rayane e Carol, que tretaram durante o dia e levaram a briga para a noite, após o programa ao vivo. A briga começou depois de uma discussão generalizada sobre os peões não estarem cumprindo com as tarefas da casa.

"Está achando o que, que eu vou deitar para você? Por que você não desce da sua cama?", questionou Carol. "Sete dias sem fazer nada, dá licença. Para de cuspir na minha cara e vai escovar o dente", rebateu Rayane.

Após a votação, a briga se intensificou novamente: "Quem é fichada na polícia é você", disse Carol. Ela se refere ao fato de Rayane ter sido investigada pela Polícia em 2022 por fazer parte de uma quadrilha de estelionato.

Outra discussão teve início após Saory salvar Tamires, que salvou Yoná. Martina não gostou da atitude de Tamires e a chamou de "incoerente", momento em que a briga teve início.

"Você não tem palavra, é burra e falsa", disse Martina. "Eu salvo quem eu quiser, aceita", retrucou Tamires.

Wallas e Yoná também estão com os ânimos à flor da pele: ele acusou a peoa de assédio após ela mostrar os seios para ele: "Essa mulher me assediou em um reality. Por muito menos, eu tenho a convicção, que nem aqui eu estaria. Por muito menos que eu fizesse com ela, eu estaria preso nesse momento."

"Nesse momento, Yoná, você foi uma vergonha pra todas as mulheres em casa que passam por abuso sexual e ficam caladas por medo de não serem ouvidas", disse, durante seu voto.

Palavras-chave

TV

A FAZENDA
Cultura
.
