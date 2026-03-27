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Roberto Menescal terá álbum e documentário em comemoração aos 90 anos

O filme deve abordar momentos da carreira do músico, que também compôs com Chico Buarque a canção Bye bye Brasil

Estadão Conteúdo
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Roberto Menescal (Reprodução / Instagram @robertomenescaloficial)

Projetos em homenagem aos 90 anos de Roberto Menescal, a serem celebrados em 2027, já estão em desenvolvimento. As iniciativas incluem o lançamento de um álbum com releituras de suas músicas e a produção de um documentário sobre sua trajetória na música brasileira. As informações são do colunista Mauro Ferreira, do G1.

Idealizado pela empresária Giselle Kfouri, o disco seguirá o formato de songbook, reunindo diferentes intérpretes em gravações inéditas de composições do artista. Paralelamente, está em produção o documentário Dia de luz, festa de sol, título inspirado no verso inicial de O barquinho, uma das músicas mais conhecidas do repertório de Menescal.

O filme deve abordar momentos da carreira do músico, que também compôs com Chico Buarque a canção Bye bye Brasil (1979).

Trajetória na música

Nascido em 25 de outubro de 1937, em Vitória, Roberto Menescal foi criado no Rio de Janeiro, onde iniciou sua formação musical. Começou a estudar piano ainda jovem, passando depois pelo acordeão até se dedicar ao violão, instrumento que marcou sua carreira.

Ao longo da formação, teve contato com músicos como Edinho do Trio Irakitan, Guerra Peixe e Moacir Santos, aprofundando conhecimentos em teoria e harmonia.

Atuação na bossa nova

Menescal iniciou a carreira profissional aos 18 anos, acompanhando a cantora Sylvinha Telles em turnês pelo Brasil. Também atuou como professor de violão em uma academia criada com Carlos Lyra, onde conheceu Nara Leão.

O músico é reconhecido como um dos nomes ligados ao surgimento da bossa nova, ao lado de artistas como Tom Jobim, Carlos Lyra e Ronaldo Bôscoli. Entre suas composições estão O Barquinho, Nós e o Mar, Telefone e Bye, bye Brasil.

Além da atuação como compositor e instrumentista, participou da organização de apresentações e eventos ligados ao movimento, incluindo shows e festivais com nomes como Vinícius de Moraes, Dorival Caymmi, Aracy de Almeida e Billy Blanco.

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