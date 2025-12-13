Roberto Carlos canta Garota de Berlim com Supla em especial

Roberto Carlos gravou na noite de ontem, 12, seu tradicional especial de fim de ano da TV Globo. O show foi realizado em Gramado, na Serra Gaúcha, cidade que, nesta época de Natal, promove diversos eventos com o tema, atraindo um grande número de turistas.

O local escolhido foi o Serra Park, que tem capacidade para até 7 mil lugares. O show estava bastante cheio, mas não esgotado. A previsão é que o especial seja exibido no dia 23 de dezembro.

O cantor abriu o show com Emoções, que foi seguida por Esse Cara Sou Eu. Vale dizer que nem tudo o que foi gravado será exibido, por opção da emissora ou do próprio cantor. A ordem das músicas também pode ser alterada no programa que vai ao ar na TV.

João Gomes foi o primeiro convidado a subir no palco. Com Roberto, Gomes cantou o piseiro Eu Tenho a Senha. Depois, ainda dividiram o vocal em Fé, música de cunho religioso do repertório de Roberto. O repertório do especial foi costurado com diversas músicas religiosas, mais ainda do que o Rei cantou em seus especiais nos últimos anos.

De acordo com uma fonte ouvida pela reportagem, Gomes ficou bastante emocionado na gravação e disse que jamais imaginou estar perto de Roberto. A canção Fé foi escolha dele - Roberto não a cantava inteira desde os anos 1980, segundo Ramon Duccini, apresentador do podcast Disco Voador e especialista na obra de Roberto.

Depois de cantar Amigo, Roberto chamou ao palco outro convidado, Jorge Ben Jor, seu antigo companheiro do bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro, ainda antes da fama.

O primeiro dueto dos dois foi Eu Sou Terrível, sucesso da época da Jovem Guarda. O seguinte foi Chove, Chuva, de Ben Jor. Honrando sua superstição de não pronunciar palavras negativas, Roberto não cantou o trecho "chuva ruim" - Ben Jor seguiu o anfitrião.

Com Fafá de Belém, a terceira convidada, Roberto cantou Eu Te Amo, Te Amo, Te Amo e Já Se Passaram os Anos, versão do bolero Como Hán Pasado Los Años, gravado por Julio Iglesias. A canção é inédita na voz de Roberto e, segundo declaração de Fafá, a versão em português é assinada pelo próprio Roberto.

O Rei também recebeu o roqueiro Supla, com quem fez os duetos mais inusitados da noite. Primeiro cantaram Garota de Berlim, sucesso de Supla e da banda Tokyo, em 1984. A gravação original conta com a participação da cantora alemã Nina Hagen.

Roberto e Supla também cantaram juntos um medley de rock, com Tutti Frutti, Hound Dog e Blue Suede Shoes, todos sucessos de Elvis Presley, finalizando com And I Love Her, dos Beatles. Foi o ponto alto do especial. Na sequência, mais uma religiosa, Meu Menino Jesus.

A última convidada da noite foi a atriz Sophie Charlotte, com quem Roberto cantou Proposta - recentemente, eles lançaram um single com a gravação dessa canção para a trilha da novela Três Graças, da qual Sophie é protagonista, e As Canções que Você Fez Pra Mim. Roberto disse que foi Sophie quem escolheu As Canções Que Você Fez Pra Mim. Em 50 anos, essa foi a segunda vez que Roberto cantou essa música.

Antes de começar a gravação, a produção do especial pediu que ninguém fosse para frente do palco em busca das tradicionais rosas que o cantor distribui antes de Roberto cantar Noite Feliz. Não adiantou. Assim que ouviram os primeiros acordes Eu Ofereço Flores, muita gente correu para garantir um lugar na frente do palco.

Apesar disso, Roberto esteve tranquilo na gravação e não deu nenhuma bronca no público, como fez em outras ocasiões que viralizaram nas redes nos últimos tempos.

O cantor terminou o show por volta das 23h40 - mais uma superstição de Roberto: ele não canta no dia 13/12, dia de Santa Luzia.

Depois de muita especulação sobre o final do contrato entre Roberto e a TV Globo neste ano, depois de 40 anos de parceria, o cantor e a emissora decidiram renovar o vínculo por mais três anos.

O repertório do especial de Roberto Carlos 2025:

1 - Abertura 2 - Emoções 3 - Esse Cara Sou Eu 4 - Eu Tenho A Senha (RC e João Gomes) 5 - Fé (RC e João Gomes) 6 - Amigo 7 - Eu Sou Terrível (RC e Jorge Ben) 8 - Chove Chuva (RC e Jorge Ben) 9 - Luz Divina 10 - Eu Te Amo, Te Amo, Te Amo (RC e Fafá de Belém) 11 - Já Se Passaram Os Anos / Cómo Pasaron Los Años (RC e Fafá de Belém) 12 - O Calhambeque 13 - O Cadilac 14 - Detalhes 15 - Nossa Senhora 16 - Garota de Berlim (RC e Supla) 17 - Tutti Frutti / Hound Dog / Blued Suede Shoes / And I Love Her (RC e Supla) 18 - Meu Menino Jesus 19 - Proposta (RC e Sophie Charlotte) 20 - As Canções Que Você Fez Pra Mim (RC e Sophie Charlotte) 21 - Jesus Cristo 22 - Eu Ofereço Flores 23 - Noite Feliz