Roberta Rodrigues fala sobre altos e baixos no casamento e recuperação da Covid-19

A atriz Roberta Rodrigues precisou suspender todas as suas atividades profissionais, há mais de uma semana após se sentir mal e ser diagnosticada com Covid-19. Ela deu entrevista para a colunista Patrícia Kogut e falou sobre a recuperação dela e do marido e sobre os altops e baixos no casamento.

"Essa doença ainda é desconhecida para todos nós. Apesar da vacina, é muito perigosa. Então, é importante se cuidar. Tivemos poucos sintomas, graças a Deus. E, embora já estejamos melhorando, seguimos em quarentena e nos cuidando bastante", disse a atriz.

Sobre a convivência familiar na pandemia, ela disse que foi foi de altos e baixos. "É difícil encontrar alguém que não tenha tido uma crise de casal neste período. Nós tivemos, mas nada muito sério. Até porque toda essa situação mexeu muito com o emocional de todo mundo, né? Teve um período que era mais difícil e assustador, mas ainda hoje é tudo muito incerto. Ao mesmo tempo, foi uma oportunidade que tive de poder ficar mais próxima da minha filha, acompanhar mais de perto todo o desenvolvimento dela, sem toda aquela correria de sempre", reflete Roberta.