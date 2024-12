Roberta Carvalho encerra ação educativa do Arte Pará 2024

A etapa da ação educativa do Arte Pará 2024 encerrou, na última sexta-feira (20.12), com a apresentação da artista Roberta Carvalho, uma das convidadas da mostra. Ela encerrou o “Fala dos artistas” contemplando a importância do debate e da troca com o público. A mostra do Arte Pará deste ano está chegando ao fim, mas para quem ainda não visitou, ainda dá tempo. A mostra vai até 29 de dezembro, na Casa das Onze Janelas. A entrada é gratuita.

Roberta diz que acha interessante esse momento da ação educativa em decorrência do público ter muitas camadas. E esse contato faz com que as camadas da experimentação, do olhar e do diálogo fiquem mais explícitas. “Eu acho que a gente amplia essa compreensão e esse mergulho nas obras que estão sendo apresentadas”, pontua a artista.

Ela preparou para a apresentação um breve histórico sobre sua trajetória, sobre o trabalho produzido para a mostra e sobre os trabalhos futuros. “Eu gosto de pontuar um pouco do meu percurso e a partir disso eu falo sobre a construção da história poética que eu venho apresentando", acrescenta Roberta.

A exposição já está chegando ao fim e Roberta diz que se sente satisfeita com essa temporada, uma vez que mais pessoas tiveram a oportunidade de ter acesso tanto ao seu trabalho, mas também aos trabalhos de outros artistas. "É uma sensação muito boa, porque eu acho que a arte é uma ponte entre essa construção que o artista faz de um imaginário e de uma proposição poética. Então, eu fico muito feliz”, comemora.

O artista plástico e professor Emanuel Franco é o responsável pela ação educativa deste ano. Emanuel explica que a ação educativa encerra com saldo positivo, uma vez que integrou artistas e público com encontros semanais. "As ações que aconteceram mostraram as trajetórias dos artistas. Foi um momento rico que a arte proporciona”, pontua Emanuel Franco.

Além dos debates, Emanuel diz que em torno de 40 escolas visitaram a exposição desde o mês de outubro. Escolas da capital e de outros municípios do Pará. “Esse contato com os estudantes é muito enriquecedor. A gente fica muito satisfeito com o trabalho executado”, explica o coordenador da ação educativa.

Com o tema "Um Norte [transcursos – caminhos]", o Arte Pará 2024, vai encerrar suas atividades com dever cumprido. A curadora da mostra, Nina Matos, diz que a exposição está coroada de sucesso. “Apesar já daquele sentimento de saudade, a gente encerra mais uma edição do Arte Pará de uma forma muito satisfatória. Tivemos muitas visitas, principalmente, de escolas de Belém e também de outros municípios”, destaca Nina Matos.

"Foi uma programação muito rica, foram vários encontros, foram falas de artistas com todos os artistas que participaram da exposição. E, além disso, o professor Emanuel chamou pessoas que atuam no cenário artístico. Então, eu acho que foi um balanço super positivo. O sentimento já é de saudade de ter elaborado um trabalho bonito desde o início. Fiquei muito feliz de ter realizado esse trabalho. Foi tudo perfeito”, pontua a curadora do Arte Pará 2024.

O Arte Pará 2024 é apresentado pelo Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Rouanet, sendo um dos apoiadores mais duradouros da mostra. A realização é da Fundação Romulo Maiorana (FRM).

Serviço:

Data: até 29.12

Local: Casa das Onze Janelas

Entrada Gratuita